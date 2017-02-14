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Банки в 2016 году выдали ипотечных кредитов на 1,5 трлн рублей

14.02.17 13:07
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Объем предоставленных российскими банками в 2016 году ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) достиг 1,5 трлн рублей, что стало вторым по величине результатом (после 2014 года) за всю историю наблюдений, свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Банка России.

Накопленная к концу года задолженность по ИЖК достигла 4,5 трлн рублей, превысив уровень предыдущего года на 13%. При этом доля валютных кредитов в портфеле сократилась вдвое – до 1,6%.

В декабре прошедшего года на фоне сезонного увеличения спроса, поддержанного завершением госпрограммы субсидирования ипотеки, объем предоставленных ИЖК достиг максимума с марта 2016 года, составив 184 млрд рублей.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в рублях, предоставленным в декабре, напротив, была рекордно низкой за последние пять лет и составила 11,55% против 12,92% в декабре 2015 года.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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