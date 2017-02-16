ЦБ и Генпрокуратура подписали соглашение о взаимодействии

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Цель документа, подписанного сегодня Председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной и Генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой, – организация активного информационного взаимодействия между ведомствами.

«Предыдущему соглашению между Генпрокуратурой и Банком России уже 20 лет. За это время серьезно изменились финансовая система страны и сам регулятор. Новое соглашение позволит повысить эффективность пресечения недобросовестных практик и преступлений на российском финансовом рынке», – заявила Председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Соглашение направлено на усиление работы в целях укрепления законности в кредитно-финансовой сфере, поддержания стабильности банковской системы и финансовых рынков РФ, защиты интересов потребителей финансовых услуг, противодействия нелегальной деятельности организаций и граждан по предоставлению потребительских кредитов (займов), а также легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба ЦБ.

Сотрудничество Генеральной прокуратуры РФ и Банка России может проходить в формате совещаний, конференций, заседаний межведомственных рабочих групп, сверки статистических данных, а также взаимодействия специально созданных рабочих групп, отмечается в документе.