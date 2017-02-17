Клерк.Ру
 

Заемщики не молодеют

17.02.17 13:05
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Заемщики в возрасте от 50 лет оказались в прошлом году одними из самых активных получателей банковских кредитов. Их доля достигла почти трети от общего числа заемщиков. Из данных НБКИ следует, что старшее поколение дало молодежи существенную фору в гонке за ссудами.

Рост количества заемщиков старшего поколения говорит о том, что банки в 2016 году продолжили ужесточать требования и искать новых клиентов среди тех, кому доверяют, полагает представитель банка «Русский стандарт». По его мнению, главная цель такой смены фокуса интереса кредитных организаций — избежать роста неплатежей.

— Люди в возрасте как раз входят в группу хороших заемщиков: они ответственны, аккуратны в исполнении своих кредитных обязательств, имеют стабильный доход в виде пенсии, многие из них работают, — пояснил собеседник «Известий».

Доля просроченной задолженности в этой категории заемщиков не превышает 10% от общего числа действующих кредитов, отметила президент компании «Секвойя кредит консолидейшн» Елена Докучаева. Этот показатель в категории банковских клиентов до 29 лет в два раза выше.

Кроме того, продолжает представитель «Русского стандарта», люди старшего поколения становятся всё более продвинутыми пользователями банковских услуг и повышают свою финансовую грамотность.

В то же время банки с осторожностью кредитуют старшее поколение, вводя достаточно низкий потолок по сумме. Как правило, это 30–300 тыс. рублей в зависимости от региона и целей, уточняет Елена Докучаева. Обычно средний лимит составляет от 800 тыс. до 1,5 млн рублей.

— Практически 90% кредитов, оформленных людьми старше 60 лет, берутся наличными, так как этот вид кредитования является для них наиболее простым в плане последующего погашения, — говорит она.

В пользу более зрелых заемщиков говорит и демографическая ситуация в стране, добавил старший вице-президент, директор департамента анализа рисков ВТБ24 Андрей Гулеций. Увеличение возраста населения и продолжительности жизни в целом также способствовало снижению доли молодых людей, оформляющих кредиты, пояснил он.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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