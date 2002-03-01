Клерк.Ру
 

Сбербанк выплатит дивиденды акционерам на сумму более 200 млрд рублей

22.02.17 15:05
Просмотров: 

Сбербанк выплатит за 2016 год акционерам дивиденды на сумму более 200 миллиардов рублей, из которых 100 миллиардов рублей будут направлены в федеральный бюджет через Банк России, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сбербанк направит на дивиденды 20% прибыли банка за прошлый год, передает РИА Новости.

"Все деньги, которые мы в прошлом году заработали, будут отправлены в капитал, кроме 20% дивидендов, которые мы направим на выплату акционерам – это более 200 миллиардов рублей, из которых более 100 миллиардов рублей будут направлены в бюджет Российской Федерации через Центральный банк", — сказал глава Сбербанка.
 

"И у нас есть такой сложный показатель – это достаточность капитала. Потому что банк – это единственный вид бизнеса, где всё время требуется поддержание определённого уровня капитала. Так как мы не получали денег от государства, мы полностью капитализируемся за счёт нашей чистой прибыли", — добавил он.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2016 год без учета событий после отчетной даты выросла в 2,18 раза — до рекордных 516,988 миллиарда рублей с 236,3 миллиарда рублей за 2015 год, ранее в январе сообщил банк. МСФО Сбербанка за 2016 года будет опубликовано в марте.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Экономика России»
Банкиру
 
Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»
 
Банковские новости
 
Сбербанк в 2017 году внедрит идентификацию клиентов по голосу
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Экономика России»

Все семинары по теме Экономика России
Рубрики
еще
»
Мнения100
Аноним прокомментировал материал «Тест: Что изменилось в заполнении платежных поручений по страховым взносам в 2017 году?»
15:05
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
15:00
Клерк
Листопад5 прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
14:49
Клерк
С.В прокомментировал материал «Краткий обзор 1С Бухгалтерия 3.0»
14:38
Аноним прокомментировал материал «Налог на имущество: способ «драть шкуру» до конца жизни»
14:37
Клерк
С.В прокомментировал материал «Ставку НДФЛ могут повысить до 15%»
14:34
Клерк
hub прокомментировал материал «Глава Минтруда представил в Госдуме три варианта повышения МРОТ»
14:30
Аноним прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
14:13
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Минтруд предлагает не выплачивать пособие по безработице впервые ищущим работу»
14:10
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Глава Минтруда представил в Госдуме три варианта повышения МРОТ»
14:05
Аноним прокомментировал материал «В Тамбове налоговики не принимают отчетность и шантажируют директоров и собственников»
13:55
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
13:48
Клерк
МухоморВл прокомментировал материал «ТОП-10: вакансии для главных бухгалтеров в регионах»
13:46
Аноним прокомментировал материал «Налог на имущество: способ «драть шкуру» до конца жизни»
13:46
Клерк
hub прокомментировал материал «Глава Минтруда представил в Госдуме три варианта повышения МРОТ»
13:44
Аноним прокомментировал материал «Что ставить в поле 107 платежки при уплате НДФЛ с отпускных и больничных?»
13:42
Аноним прокомментировал материал «Глава Минтруда представил в Госдуме три варианта повышения МРОТ»
13:25
Клерк
kordorru прокомментировал материал «Коммунальщики пытались взыскать несуществующие долги десятилетней давности»
13:22
Клерк
Natali Kr прокомментировал материал «Минтруд предлагает не выплачивать пособие по безработице впервые ищущим работу»
13:13
Клерк
ВВбух прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
13:08
Аноним прокомментировал материал «Минтруд предлагает не выплачивать пособие по безработице впервые ищущим работу»
13:06
Клерк
Kristuha прокомментировал материал «Глава Минтруда представил в Госдуме три варианта повышения МРОТ»
13:03
Клерк
hub прокомментировал материал «Глава Минтруда представил в Госдуме три варианта повышения МРОТ»
13:01
Аноним прокомментировал материал «Принят новый закон об онлайн-кассах. Как сэкономить деньги и избежать штрафов?»
13:01
Клерк
marcbrut прокомментировал материал «Коммунальщики пытались взыскать несуществующие долги десятилетней давности»
13:00
Клерк
Kristuha прокомментировал материал «Ставку НДФЛ могут повысить до 15%»
12:51
Аноним прокомментировал материал «Глава Минтруда представил в Госдуме три варианта повышения МРОТ»
12:44
Аноним прокомментировал материал «Минтруд предлагает не выплачивать пособие по безработице впервые ищущим работу»
12:42
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
12:41
Аноним прокомментировал материал «10 и 1 «если» при заполнении 6-НДФЛ за 2016 год»
12:40
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
12:32
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Сословное общество. Кто и как зарабатывает в России?»
12:30
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
12:23
Аноним прокомментировал материал «Сословное общество. Кто и как зарабатывает в России?»
12:21
Аноним прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
12:20
Аноним прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
12:19
еще
 