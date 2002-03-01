Сбербанк выплатит дивиденды акционерам на сумму более 200 млрд рублей

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Сбербанк выплатит за 2016 год акционерам дивиденды на сумму более 200 миллиардов рублей, из которых 100 миллиардов рублей будут направлены в федеральный бюджет через Банк России, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.



Сбербанк направит на дивиденды 20% прибыли банка за прошлый год, передает РИА Новости.

"Все деньги, которые мы в прошлом году заработали, будут отправлены в капитал, кроме 20% дивидендов, которые мы направим на выплату акционерам – это более 200 миллиардов рублей, из которых более 100 миллиардов рублей будут направлены в бюджет Российской Федерации через Центральный банк", — сказал глава Сбербанка.



"И у нас есть такой сложный показатель – это достаточность капитала. Потому что банк – это единственный вид бизнеса, где всё время требуется поддержание определённого уровня капитала. Так как мы не получали денег от государства, мы полностью капитализируемся за счёт нашей чистой прибыли", — добавил он.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2016 год без учета событий после отчетной даты выросла в 2,18 раза — до рекордных 516,988 миллиарда рублей с 236,3 миллиарда рублей за 2015 год, ранее в январе сообщил банк. МСФО Сбербанка за 2016 года будет опубликовано в марте.