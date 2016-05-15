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Головной офис банка «Пересвет» возобновил работу

24.04.17 13:03

24 апреля в 12:00 по московскому времени офис банка «Пересвет», расположенный на Краснопресненской набережной, возобновил свою работу

Как сообщает корреспондент RNS, банк обслуживает клиентов с понедельника по пятницу с 12 до 15 часов. Об этом написано на вывеске банка. К 12:00 у отделения собрались 16 вкладчиков.

«Машины (инкассаторской. — RNS) с утра не было. Возможно, что денег не дадут... Мы — это только начало, сейчас прибегут еще люди, которые захотят снять деньги», — сказал RNS один из вкладчиков.

Другой вкладчик рассказал со ссылкой на оператора колл-центра банка, что из-за ожидаемого ажиотажа лимит на выдачу вкладов физлицам временно составит 500 тыс. руб. в течение трех дней. Чтобы получить новые 500 тыс. руб. клиенту необходимо оставить в банке новую заявку.

19 апреля ЦБ принял решение о санации банка «Пересвет» с использование механизма bail-in. По данным регулятора, более 70 кредиторов банка согласились конвертировать в его капитал 69,7 млрд руб. Еще 66,7 млрд руб. кредитных средств выделит ЦБ.

Капитал банка будет списан до 1 рубля, а доли действующих акционеров размоются до 0,00001% через 15 лет. По данным ЦБ, основным акционером банка «Пересвет» является «Экспоцентр» — его доля составляет 39,99%. Вторым крупнейшим акционером банка выступает религиозная организация «Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)» с долей в 25,94%. Еще 9,35% принадлежит ООО «Содействие», 8,88% — ООО «Согласие».

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