Татарстанский банк «Спурт» заявил о приостановке всех операций по счетам клиентов

Татарстанский банк «Спурт» приостановил все операции по счетам клиентов.

Об сообщили агентству RNS в колл-центре кредитной организации. В пятницу банк заявил о приостановке расходных операций, но карты банка еще обслуживались.

«Ограничения также действуют, но сегодня по техническим причинам расходные операции по банковским счетам клиентов физических и юридических лиц не производятся», — сказал сотрудник банка.



В банке уточнили, что осуществление операций по картам также невозможно. «Никакие не производятся операции по счетам по банковским, даже с карты», — пояснил специалист. Информацию о сроках возобновления операций по счетам в банке предоставить не смогли.



Об ограничениях на выдачу вкладов в банке Спурт стало известно 13 марта. Тогда в колл-центре банка сообщили RNS, что сумма выдачи составляет 50 тыс. руб. в сутки. 13 апреля начальник отдела маркетинга и рекламы банка Андрей Тригерман сообщил RNS о том, что «Спурт» снизил лимит снятия денежных средств с вкладов до 30 тыс. руб. в день и ведет переговоры с потенциальными инвесторами о привлечении ликвидности. В качестве причины указывался непрекращающийся наплыв клиентов.

Банк «Спурт» основан в 1992 году и ориентируется на работу с малым и средним бизнесом. По информации ЦБ, крупнейшим акционером банка «Спурт» с долей 28,25% является Европейский банк реконструкции и развития.