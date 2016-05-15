Клерк.Ру
 

Татарстанский банк «Спурт» заявил о приостановке всех операций по счетам клиентов

24.04.17 15:06
1

Татарстанский банк «Спурт» приостановил все операции по счетам клиентов.

Об сообщили агентству RNS в колл-центре кредитной организации. В пятницу банк заявил о приостановке расходных операций, но карты банка еще обслуживались.

«Ограничения также действуют, но сегодня по техническим причинам расходные операции по банковским счетам клиентов физических и юридических лиц не производятся», — сказал сотрудник банка.

В банке уточнили, что осуществление операций по картам также невозможно. «Никакие не производятся операции по счетам по банковским, даже с карты», — пояснил специалист. Информацию о сроках возобновления операций по счетам в банке предоставить не смогли.

Об ограничениях на выдачу вкладов в банке Спурт стало известно 13 марта. Тогда в колл-центре банка сообщили RNS, что сумма выдачи составляет 50 тыс. руб. в сутки. 13 апреля начальник отдела маркетинга и рекламы банка Андрей Тригерман сообщил RNS о том, что «Спурт» снизил лимит снятия денежных средств с вкладов до 30 тыс. руб. в день и ведет переговоры с потенциальными инвесторами о привлечении ликвидности. В качестве причины указывался непрекращающийся наплыв клиентов.

Банк «Спурт» основан в 1992 году и ориентируется на работу с малым и средним бизнесом. По информации ЦБ, крупнейшим акционером банка «Спурт» с долей 28,25% является Европейский банк реконструкции и развития.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
1 мнение
Аватар
Аноним
, Москва
Путин распустил Татарстан. Боясь  мусульманского национализма, он дал максимум самостоятельности
татарам.Но в результате этой политики в республике растут  антирусские настроения и процветает  местечковая власть как  ОПГ.
Люди которым это нравится
Банковские новости
 
Головной офис банка «Пересвет» возобновил работу
 
Банкиру
 
Сколько будет банков через десять лет?
 
Банкиру
 
Почему «закрашивание» «дыр» в балансах банков стало в России индустрией
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения1
Аноним прокомментировал материал «Новые формы персонифицированного учета: СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ»
00:05
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 23:42
Клерк
yante прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 23:38
Клерк
yante прокомментировал материал «НДС и счета-фактуры в 2017 году»
вчера, 23:11
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Безопасная доля вычетов по НДС за I квартал: проверьте свой регион»
вчера, 23:09
Аноним прокомментировал материал «Безопасная доля вычетов по НДС за I квартал: проверьте свой регион»
вчера, 22:55
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
вчера, 22:16
Клерк
Iren прокомментировал материал «НДС и счета-фактуры в 2017 году»
вчера, 22:09
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 21:44
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 21:43
Клерк
yante прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
вчера, 21:36
Аноним прокомментировал материал «Большая зарплата = большой НДС»
вчера, 21:13
Аноним прокомментировал материал «Чистая прибыль «Почты России» в 2016 году выросла на 10%»
вчера, 20:50
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 20:26
Аноним прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 20:08
Аноним прокомментировал материал «Собянин рассказал о пользе внедрения онлайн-касс в торговле»
вчера, 19:58
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
вчера, 19:58
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 19:55
Аноним прокомментировал материал «Советник президента Сергей Глазьев предложил альтернативный налоговый маневр»
вчера, 19:36
Аноним прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 19:33
Аноним прокомментировал материал «Простой способ заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ»
вчера, 19:33
Аноним прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 19:32
Аноним прокомментировал материал «26% россиян считают, что можно не платить налоги, если есть возможность уклониться»
вчера, 19:30
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не принимает расчет по страховым взносам из-за отсутствия ИНН сотрудника»
вчера, 19:28
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «В списке операторов фискальных данных значится шесть организаций»
вчера, 19:25
Клерк
Promsvyazbank прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 19:07
Клерк
Жуков Александр прокомментировал материал «26% россиян считают, что можно не платить налоги, если есть возможность уклониться»
вчера, 18:53
Клерк
Блудный сын прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 18:47
Аноним прокомментировал материал «Татарстанский банк «Спурт» заявил о приостановке всех операций по счетам клиентов»
вчера, 18:07
Аноним прокомментировал материал «Трудовые книжки: за и против»
вчера, 18:05
Аноним прокомментировал материал «87% бухгалтеров столкнулись с отказом в приемке расчета по страховым взносам»
вчера, 17:48
Аноним прокомментировал материал «Шувалов: возможные налоговые изменения не увеличат общую нагрузку на бизнес»
вчера, 17:40
Клерк
Promsvyazbank прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 17:40
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 17:32
Аноним прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 17:30
Аноним прокомментировал материал «Голикова предложила решение проблемы дефицита бюджета регионов за счет страховых взносов ФОМС»
вчера, 17:26
еще
 