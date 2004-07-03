В поисковой системе Яндекса сайты МФО теперь «промаркированы»

Банк России приступил к реализации проекта по маркированию в поисковой выдаче системы Яндекс сайтов микрофинансовых организаций, сведения о которых содержатся одновременно в государственном реестре МФО и в реестре одной из трех действующих СРО в сфере финансового рынка.

В соответствии с совместным проектом Банка России и компании Яндекс в поисковой выдаче системы Яндекс появился специальный «маркер» (зеленый кружок с галочкой и надписью «Реестр ЦБ РФ»), информирующий потребителя о том, что на промаркированном сайте предлагаются финансовые услуги компании, которая имеет статус МФО. Это означает, что сведения о ней внесены в государственный реестр МФО, надзор за компанией осуществляется напрямую Банком России или через саморегулируемую организацию, членом которой она является, и деятельность такого кредитора регулируется законодательством, защищающим права и интересы потребителей финансовых услуг на микрофинансовом рынке.

Проект станет важной частью деятельности Банка России по противодействию нелегальным кредиторам, сообщает пресс-служба ЦБ. Новый инструмент предоставляет потребителю возможность выбирать в онлайн-пространстве компании, которые работают законно и обладают соответствующим статусом. В свою очередь нелегальные компании, в том числе двойники, действующие в интернете, будут лишены возможности вводить в заблуждение потребителя, выдавая себя за микрофинансовые организации.