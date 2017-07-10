Клерк.Ру
 

Еще два московских банка лишились лицензий

10.07.17 10:50

ЦБ своими приказами отозвал с сегодняшнего дня лицензии у ПАО «Банк Премьер Кредит» и ООО Сталь Банк (г. Москва).

Деятельность ПАО «Банк Премьер Кредит» характеризуется низким качеством активов. Значительная часть кредитного портфеля представлена ссудной задолженностью заемщиков, в отношении которых установлены признаки отсутствия реальной деятельности, сообщает пресс-служба ЦБ. В связи с потерей ликвидности кредитная организация оказалась неспособна своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Проблемы у Сталь Банка возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели и, как следствие, низким качеством значительной части активов. При этом банк неадекватно оценивал кредитный портфель.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения35
Аноним прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
10:50
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста приведет к экономии бюджета на 1,7 трлн. рублей»
10:48
Аноним прокомментировал материал «Минтруд предлагает увеличить потребность в иностранных работниках в текущем году на 18%»
10:45
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
10:45
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Профсоюз летного состава РФ объяснил массовый отъезд пилотов в Азию»
10:44
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
10:38
Аноним прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста приведет к экономии бюджета на 1,7 трлн. рублей»
10:37
Клерк
board625 прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
10:33
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
10:31
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
10:28
Аноним прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста приведет к экономии бюджета на 1,7 трлн. рублей»
10:18
Клерк
van1971 прокомментировал материал «Минтруд предлагает увеличить потребность в иностранных работниках в текущем году на 18%»
10:02
Клерк
Anton P. прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
10:02
Аноним прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста приведет к экономии бюджета на 1,7 трлн. рублей»
10:01
Клерк
van1971 прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста приведет к экономии бюджета на 1,7 трлн. рублей»
09:57
Клерк
mizeri прокомментировал материал «Граждане высоко оценивают качество работы ПФР»
09:55
Клерк
van1971 прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
09:40
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
09:39
Аноним прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
09:26
Аноним прокомментировал материал «Коты, сперматозоиды и ехидные облака раздражают бухгалтеров»
09:20
Клерк
sv777 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
09:15
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
09:03
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
08:51
Аноним прокомментировал материал «Переходящий отпуск. Практические примеры порядка учета и налогообложения»
08:39
Клерк
agmotol прокомментировал материал «Юрадрес в жилом помещении: законно ли это и придерутся ли налоговики?»
08:31
Аноним прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
08:26
Клерк
Захарыч прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
08:18
Аноним прокомментировал материал «Натуральное возмещение повысило убыточность ОСАГО»
08:17
Аноним прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
08:14
Клерк
twain2 прокомментировал материал «Очередной проект о прогрессивной шкале НДФЛ внесен в Госдуму»
07:34
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
07:23
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
07:21
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
06:51
Аноним прокомментировал материал «Как в 2018 году будет происходить индексация пенсий работающих пенсионеров после увольнения»
06:47
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
06:47
Аноним прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
05:10
еще
 