Еще два московских банка лишились лицензий

ЦБ своими приказами отозвал с сегодняшнего дня лицензии у ПАО «Банк Премьер Кредит» и ООО Сталь Банк (г. Москва).

Деятельность ПАО «Банк Премьер Кредит» характеризуется низким качеством активов. Значительная часть кредитного портфеля представлена ссудной задолженностью заемщиков, в отношении которых установлены признаки отсутствия реальной деятельности, сообщает пресс-служба ЦБ. В связи с потерей ликвидности кредитная организация оказалась неспособна своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Проблемы у Сталь Банка возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели и, как следствие, низким качеством значительной части активов. При этом банк неадекватно оценивал кредитный портфель.