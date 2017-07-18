Клиентам Сбербанка будут приходить смс от другой компании

Сбербанк выбрал компанию «Сбербанк-Телеком» в качестве поставщика услуг связи по формированию, обработке и отправке СМС-сообщений своим клиентам. Это следует из из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

Банк развивает виртуального мобильного оператора на базе сети Tele2, пишет РБК. О планах Сбербанка создать собственного виртуального оператора связи стало известно весной прошлого года. Тогда банк вел переговоры на эту тему с Tele2 и МТС. Целевой аудиторией назывались клиенты банка, для которых предполагается создать специальные тарифы, не привязанные к действующим тарифам оператора-партнера.

В декабре 2016 года глава Сбербанка Герман Греф в интервью газете «Ведомости» объяснил желание развивать собственного мобильного оператора тем, что сотовые компании каждый год повышают тарифы на СМС, а банк вынужден им платить десятки миллиардов рублей.

Сбербанк выплатит своей «дочке» за услуги 146,75 млн руб.