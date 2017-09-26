ЦБ предложил не выпускать из страны недобросовестных банкиров
ЦБ предложил ввести запрет на выезд из страны для недобросовестных финансистов
Разработанный Центробанком законопроект предлагаемся временно ограничить право на выезд за рубеж для бенефициаров и руководителей, которые довели свои банки до плачевного состояния, сообщил «Интерфаксу» источник в финансово-экономическом блоке правительства.
По его словам, поправки затронут также собственников и менеджмент негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. Документ уже концептуально одобрило Минэкономразвития, указал собеседник агентства.
Минэкономразвития концептуально поддержало законопроект, сообщила газета «Ведомости».
Ранее на портале Банки.Ру появилась информация о том, что временная администрация «ФК Открытие» списала средства с личных счетов топ-менеджеров банка в связи с его докапитализацией. Списание коснулось как непосредственно топ-менеджмента, так и руководителей филиалов и бухгалтеров, а также региональных управляющих, имеющих личные счета в «Открытии».