ЦБ предложил не выпускать из страны недобросовестных банкиров

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ЦБ предложил ввести запрет на выезд из страны для недобросовестных финансистов

Разработанный Центробанком законопроект предлагаемся временно ограничить право на выезд за рубеж для бенефициаров и руководителей, которые довели свои банки до плачевного состояния, сообщил «Интерфаксу» источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По его словам, поправки затронут также собственников и менеджмент негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. Документ уже концептуально одобрило Минэкономразвития, указал собеседник агентства.

Минэкономразвития концептуально поддержало законопроект, сообщила газета «Ведомости».

Ранее на портале Банки.Ру появилась информация о том, что временная администрация «ФК Открытие» списала средства с личных счетов топ-менеджеров банка в связи с его докапитализацией. Списание коснулось как непосредственно топ-менеджмента, так и руководителей филиалов и бухгалтеров, а также региональных управляющих, имеющих личные счета в «Открытии».