Клерк.Ру
 
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ЦБ предложил не выпускать из страны недобросовестных банкиров

26.09.17 09:03
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ЦБ предложил ввести запрет на выезд из страны для недобросовестных финансистов

Разработанный Центробанком законопроект предлагаемся временно ограничить право на выезд за рубеж для бенефициаров и руководителей, которые довели свои банки до плачевного состояния, сообщил «Интерфаксу» источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По его словам, поправки затронут также собственников и менеджмент негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. Документ уже концептуально одобрило Минэкономразвития, указал собеседник агентства.

Минэкономразвития концептуально поддержало законопроект, сообщила газета «Ведомости».

Ранее на портале Банки.Ру появилась информация о том, что временная администрация «ФК Открытие» списала средства с личных счетов топ-менеджеров банка в связи с его докапитализацией. Списание коснулось как непосредственно топ-менеджмента, так и руководителей филиалов и бухгалтеров, а также региональных управляющих, имеющих личные счета в «Открытии».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Клерк
FA
Вера Грек, Вы писали:Интересно, у арендодателя техники доход от аренды тоже признали незаконным? ...
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Клерк
msneg
Gamer013, Вы писали:т.е. никто не остался бухгалтером, прошу заметить Ахахаха:)))
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Аноним
То, что сейчас происходит с малым бизнесом, очень сильно перекликается с «раскулачиванием&r...
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Клерк
msneg
gnews, Вы писали:Ещё как!Предполагается, что в историях про знаменитостей использованы их фотогра...
Почему быть бухгалтером круто. Пять историй о знаменитостях, которые начинали бухгалтерами
Клерк
m'm
yante, Вы писали:бух2007, Вы писали:а для УК - является или нет? Для УК конечно это доход, потом...
ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться
Клерк
Александрвл
Аноним, Вы писали:Сказка для лохов... Вот уж воистину сказка.
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Аноним
Ну теперь понятно почему Путин так страной управляет. Он же опирается на эти цифры, согласно кото...
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Аноним
об этом уже столько говорят, но денег как всегда не найдется!!!  а осталось то их, детей вой...
Кому присвоят статус детей войны
Аноним
храню, тем более, что наша налоговая при проверке иногда их запрашивает( или запрашивала, может&n...
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Аноним
 работодатель сначала отказывалАсь выплачивать пособие по беременности и родам в полном объе...
Работодатель пытался доказать, что беременная женщина здесь не работала. Но не удалось
Аноним
Не храню вообще. Ссылка на реквизиты есть в договоре. При смене реквизитов контрагент уведомляет ...
Счет на оплату: хранить или выкинуть
Аноним
Может хватит уже считать деньги в карманах обычных людей? Загляните лучше в карманы высших чиновн...
Треть россиян могут целый год не работать и жить на свои накопления
Клерк
Вера Грек
Интересно, у арендодателя техники доход от аренды тоже признали незаконным? У арендатора убыток, ...
Продать технику, а потом взять ее в аренду у покупателя – незаконная схема
Клерк
Kalita
Аноним, Вы писали: Предприниматели!! Платите работникам!! Ну не платите вы, признайте! Есть ...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
Аноним
Все,терпение кончилось.... Надо закрыть этот недобизнес. В этом году уже совсем зажали. Наличку п...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
<b>Модератор</b>
Над.К
Пени грозит. Если сумма небольшая, то это копейки
ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы
Аноним
Добрый день! Подскажите, пожалуйста усн доходы, плачу поквартально. Во втором квартале была одна ...
ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы
Аноним
Все норм. В результате останутся госы и полугосы, а также иностранные и оффшорные корпорации, кот...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
<b>Модератор</b>
бух2007
А если, ну, к примеру, ТСЖ применяет ОСНО? Они и НДС и налог на прибыль с коммуналки должны плати...
ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться
Аноним
Идет выездная налоговая проверка. Докопались до нескольких компаний-поставщиков - мониторинг им п...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
Клерк
yante
Старый ворчун, Вы писали:yante, Вы писали:Аноним, Вы писали:ПФР претензии не снимет и ничего не п...
ФНС против ПФР: после сдачи декларации максимальные взносы ИП надо пересчитать
Аноним
А мне вот интересно, как обстоят дела , после предоставления информации о доходах за период , где...
ФНС против ПФР: после сдачи декларации максимальные взносы ИП надо пересчитать
Аноним
FSK, Вы писали:Не нужно было не жадничать с суммой арендной платы. В том-то и дело, что арен...
Продать технику, а потом взять ее в аренду у покупателя – незаконная схема
Клерк
Невоспитанная
ВаляЧел, Вы о чем???  С таким главбухом разве можно биться за что то?Они сначала берут ...
Просрочил уплату НДФЛ на один день – получи штраф
Аноним
А если, ну, к примеру, ТСЖ применяет ОСНО? Они и НДС и налог на прибыль с коммуналки должны плати...
ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться
Клерк
alibabay
Аноним, Вы писали: Предприниматели!! Платите работникам!! Ну не платите вы, признайте! Есть ...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
Клерк
ВаляЧел
в итоге штрафы на 600 тыс. Оплата пени не помогла  Ну в каком итоге?! Вы судились? Бились? В...
Просрочил уплату НДФЛ на один день – получи штраф
Аноним
Называйте имена вместо слова "бюрократия"....а именно- правительство во главе с коррупционером-Ме...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
Аноним
так получилось что гл. бухгалтер был занят аудиторской проверкой и не контролировал срок перечисл...
Просрочил уплату НДФЛ на один день – получи штраф
Аноним
Как я довольна,теперь я знаю,что сказать на суде,даже адвокат не нужен.Ура!
Сроки сдачи отчетности в 3 квартале 2017 года
Аноним
Есть счёт как оферта , договор. Вот их надо хранить. Вообще, счёта храню в папке с банком, но при...
Счет на оплату: хранить или выкинуть
Аноним
Тем предпринимателям которые реально занимаются делами вряд ли что грозит.   С 1993 год...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
Клерк
yante
бух2007, Вы писали:а для УК - является или нет? Для УК конечно это доход, потому что это коммерч...
ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться