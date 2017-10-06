QIWI выкупила у банка «Открытие» права на «Рокетбанк» и «Точку». Однако ЦБ может это оспорить

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Группа QIWI выкупила у санируемого ЦБ банка «ФК Открытие» бренды digital-банков «Точка» и «Рокетбанк», сообщает РБК.

«Мы приобрели только программное обеспечение и бренд. Сумму сделки мы не раскрываем», — сообщил журналистам гендиректор QIWI Сергей Солонин в ходе форума Finopolis-2017, отметив, что все клиенты банков остались в «ФК Открытие».



Солонин также отметил, что персонал «Рокетбанка», возможно, будет переведен в штат QIWI.

В службе поддержки «Рокетбанка» клиентов заверяют, что для них ничего не изменится.



Однако ЦБ РФ может оспорить сделку. «Сделка была заключена до введения временной администрации в банк «Открытие». Сейчас временная администрация изучает детали этой сделки с точки зрения ее влияния на стоимость активов банка и его издержек. По результатам анализа сделка будет либо подтверждена, либо пересмотрена», — говорится в поступившем в РБК сообщении Банка России.