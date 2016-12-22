Секреты привлекательности

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Агентство стратегических инициатив совместно с экспертным сообществом составило инвестиционный рейтинг российских регионов с обзором лучших практик по привлечению инвесторов. Правда, пока обнародована лишь двадцатка лучших и динамика их положения в рейтинге в 2015-2016 гг. Что уже получилось и что мешает двигаться вперед — об этом говорили на ноябрьском совместном заседании президиума и консультативной комиссии Госсовета под председательством Владимира Путина.

«И никто бы не обижался потом»

С одной стороны, позитивные изменения в инвестиционном климате отмечают и сами предприниматели, и авторитетные эксперты, в том числе и наши зарубежные коллеги, — приводит kremlin.ru слова главы государства на открытии заседании. — Так, в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса (Doing Business) Россия заняла в этом году 40-е место, поднявшись еще на 11 позиций.

По оценке президента, разница между лучшими и отстающими регионами по качеству бизнес-среды, несмотря на наличие единого федерального законодательства и равные правовые возможности субъектов Федерации, сохраняется, но сокращается. Однако происходит это не так быстро, как хотелось бы.

Например, среднее время выдачи разрешения на строительство, на подключение к электросетям или регистрацию прав собственности отличается от региона к региону в разы до сих пор: в два, в три и более раз.

Между тем в регионах-лидерах картина другая: здесь последовательно снижаются избыточные административные барьеры, сокращаются сроки и процедуры предоставления государственных услуг, а сами услуги переводят наши коллеги, которые работают таким образом, в электронный вид, — отметил Владимир Путин. — В результате получают весомую отдачу за счет развития бизнеса, имеются в виду и налоги, и новые рабочие места.

Гендиректор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин развил тему барьеров и препятствий на пути повышения инвестпривлекательности российских республик, краев, областей, городов и округов. Так, много вопросов к специализированным организациям по работе с инвесторами: формализм, бюрократия, непрофессионализм сотрудников.

Другая проблема — кадастровый учет на региональном и особенно муниципальном уровне: на местах не собирают и не предоставляют информацию. Так, например, в Государственном кадастре недвижимости почти нет данных о границах муниципальных образований и между регионами; указаны только 26 границ, а должно быть 380. Сведения как минимум о половине земельных участков неточные, нет информации о свободных площадках в государственной и муниципальной собственности, которые можно использовать, отсутствуют проекты межевания территорий, 80 % отказов регистрации прав связано с ошибками, которые делают кадастровые инженеры. Это стоит бизнесу недель и месяцев простоя в создании своих предприятий, в их открытии, в организации новых рабочих мест.

Получение разрешений на строительство — еще один больной вопрос для предпринимателей. Сейчас для этого нужно пройти три экспертизы в ряде случаев. Это экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий — 60 дней, экологическая — 90 дней, и историко-культурная.

При техприсоединении к электросетям сроки продолжают очень сильно различаться: где-то два этапа, а где-то девять, где-то полтора месяца, а где-то — 700 дней занимает получение разрешения подключения к электросетям, — особо подчеркнул гендиректор АСИ. — Мы проанализировали, почему так происходит, и видим, что в субъектах и территориальных сетевых организациях по-разному выстроены процессы, у ряда регионов существуют собственные трактовки этапов присоединения.

Если говорить о процедурах ведения бизнеса, основной резерв для улучшения ситуации в Агентстве стратегических инициатив видят в том, чтобы как можно больше услуг перевести в электронный вид.

Подводя итог обсуждению, президент назвал абсолютно неприемлемой ситуацию, при которой названные условия ведения бизнеса отличаются в разы, и призвал с пониманием и серьезностью отнестись к проблеме. «И чтобы никто бы не обижался потом за то, что будут приниматься какие-то меры, в том числе административного и кадрового характера, если ничего не будет меняться к лучшему», — предупредил Владимир Путин.

Впрочем, это никак не относится к той двадцатке лидеров, которые вошли в рейтинг АСИ, а лучшая пятерка инвестиционно привлекательных регионов выглядит так: Татарстан, Белгородская, Калужская, Тульская и Тюменская области. Передовики могут поделиться успешными практиками по таким направлениям, как сроки регистрации предприятий и прав собственности юрлиц и ИП, прав на земельный участок, условия выдачи разрешений на строительство, подключение к электросетям, состояние регионального законодательства о поддержке инвесторов, наличие в регионе объектов инвестиционной инфраструктуры и налоговых льгот. Ниже — лишь некоторые из удачных региональных кейсов, которые ставит в пример Агентство стратегических инициатив.

Инфоматная очередь

С 2015 года в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним осуществляется в срок от 1 до 7 дней. В залах ожидания заявителей во всех территориальных отделах стоят инфоматы, подключенные к общей информационной системе и дублирующие функции, доступные на сайте. Инфоматы позволили заявителям, включая тех, кто не является уверенными пользователями компьютера, самостоятельно за несколько минут подготовить документы для регистрации, без оплаты услуг юристов и с гарантией того, что договоры будут полностью соответствовать требованиям.

Типовые договоры были проработаны для 17 видов сделок. Функционал инфомата позволяет распечатать нужное количество созданных договоров. Кроме того, автоматически созданный договор поступает в информационную систему регистраторов для дальнейшей обработки. Срок государственной регистрации прав на основании договоров, поступивших от инфоматов, был сокращен сначала с 30 до 10 дней, а потом — до 1 дня.

В каждом МФЦ Краснодарского края организована работа как минимум одного регистратора Управления Росреестра, который работает по заявлениям, подпадающим под однодневную регистрацию в соответствии с приказом Управления. Время оказания услуги по государственной регистрации в МФЦ с момента сдачи документов до выдачи зарегистрированных документов составляет в среднем от 45 минут.

Разрешите техприсоединиться

В Татарстане ежегодно разрабатывается схема и программа перспективного развития электроэнергетики на пятилетний период. В схеме территориального планирования Республики в области энергетики учитываются инвестиционные программы сетевых компаний, а также схема и программа перспективного развития электроэнергетики региона на пятилетний период. В 2015 г. утверждена также Стратегия развития топливно-энергетического комплекса Республики Татарстан на период до 2030 года.

По собственной оценке властей региона, сокращение средневзвешенного времени подключения к электрическим сетям потребителей мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно сократилось с 120 до 45 дней, а количество процедур — с 9 до 4.

В Белгородской области распоряжением губернатора создан Совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий. Результатом стало принятие регионального закона, которым сокращаются сроки подключения к сетям. Согласно новым нормам, сетевой организации не требуется получение разрешения на строительство при возведении или реконструкции кабельных, воздушных и кабельно-воздушных линий электропередачи, исполненных в блочной канализации, а также электроустановок напряжением до 10 кВ включительно.

С 2015 года в регионе заявителям предоставляется услуга технологического присоединения к электросетям под ключ. По договору сопровождения техприсоединения заявитель может получать услуги не только по развитию внешней инфраструктуры, но и по приведению в соответствие техусловий со своей стороны. Это позволит значительно сократить число расторгнутых договоров, связанных с невозможностью и/или отказом заявителя выполнить техусловия и сократить издержки.

По собственной оценке правительства области, к 2016 году удалось добиться сокращения сроков рассмотрения заявок и направление оферты договоров по заявкам техприсоединения максимальной мощностью до 150 кВт включительно в среднем с 19 до 9 дней. Сроки исполнения договоров технологического присоединения ужали на 36 дней по сравнению с 2013 годом (со 148 до 112 дней), а количество этапов технологического присоединения объектов к электрическим сетям уменьшилось до 5.

Управляем проектно

Среди регионов, где удалось эффективно выстроить работу по привлечению инвесторов через специализированную организацию, отличилась и Тульская область. Здесь создали мотивированную команду, построив внутреннюю структуру по матричному типу с применением технологий проектного управления, и проактивную работу кадровой службы по развитию и обучению сотрудников с использованием специализированной CRM-системы для мониторинга и анализа эффективности работы сотрудников.

Тульские власти сделали ставку на предоставление инвесторам полного спектра услуг по принципу «одного окна», работу службы 24/7 по сопровождению проектов, сопровождение проектов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, взаимодействие с финансовыми учреждениями и институтами развития, повышение потенциала участия региональной Корпорации развития в инвестиционных проектах на правах партнера.

ОАО «Корпорация развития Тульской области» было создано в декабре 2013 г., а уже в мае 2014 г. в Шанхае в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было подписано соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших производителей автомобилей в Китае — Great Wall Motor Company Limited, который стал первым якорным резидентом индустриального парка «Узловая» — крупномасштабного проекта Корпорации.

В Воронежской области, где работает ОГБУ «Агентство по инвестициям и стратегическим проектам», тоже предпочитают проектное управление, причем под ключ — при сопровождении инвестпроектов и решении возникающих вопросов у инвесторов внутри Агентства формируются проектные команды, в состав которых делегируются необходимые специалисты разных структурных подразделений.

Для сформулированных бизнес-идей и инвестиционных проектов Агентство ищет источники финансирования, привлекает инвесторов, подбирает земельных участков или промплощадки для размещения производственных мощностей. Объекты инженерной инфраструктуры для размещения бизнес-проектов в индустриальном парке «Масловский» создаются при поддержке АО «Воронежская индустриальная корпорация». Предоставлением площадок для реализации проектов занимаются муниципалитеты.

Бизнес выращивают в инкубаторе

Нижегородский бизнес-инкубатор CLEVER ведет свою историю с 2007 года. Он был создан в результате взаимодействия правительства области и Минэкономразвития России. Бизнес-инкубатор является подведомственным учреждением регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства, которое контролирует выполнение госзадания бизнес-инкубатора. Нежилые помещения субъектам предпринимательства в бизнес-инкубаторе предоставляются по результатам отбора экспертным советом и конкурсной комиссией. Материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области через субсидии гарантировано региональной подпрограммой развития предпринимательства.

Еще одной новацией с берегов Оки и Волги стало введение понятия приоритетного инвестиционного проекта. Под него утверждены принципы господдержки, гарантии прав инвесторов, реализующих такие проекты. В случае присвоения инвестпроекту статуса приоритетного инвестор получает дополнительные льготы, в том числе налоговые, а также:

освобождение от арендной платы за земельные участки в части платежей, зачисляемых в областной бюджет;

частичная компенсация процентной ставки по кредитам (если в бюджете на соответствующий год предусмотрено финансирование);

сохранение за инвестором полученных объемов господдержки в случае приостановления действия или расторжения инвестсоглашения.

С июля 2014 г. внедрена система понижения арендной платы для приоритетных резидентов промышленного парка «Ока-Полимер». Только за прошедший год, проведя соответствующую пиар-кампанию, областные власти смогли привлечь дополнительно 9 профильных организаций-инвесторов. Сроки и процедуры получения статуса резидента в промышленном парке определяются заявлением потенциальных резидентов при первом же обращении. При наличии свободных мест вопрос приема и заключения договоров решается в течение 2-3 дней. Работают и образовательные программы, организуемые в бизнес-инкубаторе для резидентов, в ходе которых последние знакомятся с деятельностью финансовых и консалтинговых институтов поддержки.

В развитие инвестиционной инфраструктуры нижегородцы планируют направить усилия в сфере автомобилестроения и нефтехимии, а также заняться разработкой и реализацией инвестиционных программ и проектов развития, выполняемых совместно двумя и более организациями-участниками.

Кадры решают все

Наличие и доступность трудовых ресурсов необходимой квалификации — также одно из важных условий успешной реализации любого инвестпроекта. Эксперты АСИ опросили на местах юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые набирали новых сотрудников в течение последних 12 месяцев по четырем видам деятельности: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь.

По сути все эти отрасли столкнулись с проблемой подбора кадров по рабочим профессиям, престиж которых был существенно подорван еще в девяностых годах, когда молодежь ломилась в «белые воротнички», да и не особо тогда реальный сектор нуждался в притоке свежей крови: одни предприятия сокращали персонал, другие отправляли в неоплачиваемые отпуска, третьи месяцами не платили зарплату, четвертые просто закрывались.

В нулевые годы ситуация начала меняться, тревогу забили не только кадровики и директора, но и собственники: не хватает инженеров, рабочих, боимся, что уйдут пенсионеры — кем их заменишь?! А потом грянула реформа профобразования в России: ПТУ закрыли либо присоединили к колледжам и сбросили под ответственность регионов, в вузах вместо специалистов стали готовить бакалавров и магистров. Работодатели, в массе своей, все эти нововведения встретили без особого энтузиазма. А некоторым из них пришлось по настоятельному совету региональных властей выстраивать работу с учебными заведениями среднего и высшего профессионального образования.

В Тамбовской области начали с механизма формирования среднесрочных прогнозных потребностей в кадрах. После передачи колледжей и техникумов в ведение региона были созданы крупные многоуровневые колледжи, где готовят квалифицированных рабочих и специалистов. При этом прием по программам подготовки был увеличен на 7%. Также сформирована региональная система трудоустройства выпускников. За последние три года доля нетрудоустроенных выпускников снизилась с 4,2% до 0,3%.

С 2011 года при ссузах Тамбовщины создано 10 многофункциональных центров прикладных квалификаций, которые ведут профпереподготовку кадров под реализуемые в регионе инвестиционные проекты, да и вообще по заказу работодателей. На этой же базе создан Центр молодежного инновационного творчества. Там привлекают детей и подростков к научно-технической, рационализаторской и изобретательской деятельности, творчеству. Кроме того, центр предоставляет доступ к технологиям и современному цифровому оборудованию для быстрого изготовления прототипов новых продуктов.

В рамках Координационных советов образовательно-производственных кластеров работают региональные методические объединения по укрупненным группам направлений подготовки. В их состав входят представители ведущих работодателей. В настоящее время организована переработка основных профессиональных образовательных программ в соответствии с разработанными профессиональными стандартами и требованиями к квалификациям в формате WorldSkills Russia. Переработаны 22 программы по самым значимым для региона направлениям. К данной работе привлечены представители 24 ведущих предприятий области. Совместно с ними теперь реализуются практически все образовательные программы в регионе.

С 2014/2015 учебного года в Тамбовской области реализуется концепция дуального обучения, когда теоретические знания, полученные в аудиториях, студенты колледжей практически закрепляют, по сути, на своем будущем рабочем месте. В проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования в Тамбовской области»входит 10 профессиональных образовательных организаций области и 18 предприятий в сфере оборонно-промышленного комплекса, ЖКХ, транспорта, сельского хозяйства, информационных технологий, перерабатывающей промышленности.

Более 600 представителей бизнес-сообщества и три региональных объединения работодателей в 2015 году приняли участие в формировании среднесрочного прогноза региональной экономики в кадрах.

В итоге доля выпускников, обучающихся по целевым контрактам, за 5 лет выросла с 11 до 34%. По полученной профессии или специальности в прошлом году трудоустроились 98% выпускников (в 2010 г. — 64%). Запущен проект «Экспертно-аналитическая система управления образовательными кластерами Тамбовской области», который позволит сократить до минимума для работодателя время на поиск трудовых ресурсов.