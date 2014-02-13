Снижение порога беспошлинной торговли в 2017 году: подробности

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С 1 июля 2017 года вступит в силу новый Таможенный кодекс стран ЕАЭС, согласно которому планируется существенно повысить пошлину на покупки товаров из интернет-магазинов иностранных государств. Бюджет России может дополнительно собирать по 20 млрд рублей ежегодно.

Напомним, сейчас пошлиной облагаются товары общим суммарным весом более 31 кг или стоимостью выше 1000 евро в месяц в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса.

По предварительным данным порог беспошлинной торговли будет снижаться поэтапно:

На первом этапе он будет снижен в два раза, т. е. с 1000 евро до 500 евро в месяц. Сумма сверх установленной нормы будет облагаться таможенной пошлиной в размере 30% от суммы превышения, но не менее 4 евро за 1 кг. Такой порядок планируется сделать через год после ратификации Таможенного кодекса странами-участниками . Второй этап снижения порога беспошлинной торговли предполагается в 2019 году, размер которого составит не более 200 евро. В этом случае будет применяться ставка таможенной пошлины в размере 15% от суммы превышения, но не менее 2 евро за 1 кг посылки.

Число иностранных покупок в структуре интернет-торговли стремительно растет. В 2011 году покупки в отечественных онлайн-магазинах составляли 85% от общего объема интернет-торговли , в 2016 г. их объем значительно снизился — до 65%. Следовательно, доля трансграничной торговли составляет 35% от всех покупок, совершаемых в интернете, а это уже более трети рынка.

Прибавят бюджету 20 млрд рублей

Согласно расчетам Министерства финансов РФ, понижение порога до 150 евро могло бы существенно помочь бюджету РФ, увеличив поступления на 20 млрд руб. в год. Еще одним немаловажным фактом является то, что цены в зарубежных онлайн-магазинах , зачастую, значительно ниже российских. Таким образом, обычный потребитель с большей вероятностью выберет иностранную площадку, нежели отечественную, хоть доставка и может занять больше времени. Путем снижения порога беспошлинной торговли, государство хочет простимулировать граждан совершать покупки на локальных интернет-площадках .

План по снижению порога был поручен к исполнению премьер — министрами всех государств, входящих в состав Союза. Ратификация нового документа может занять почти полгода, поэтому указанные изменения начнут внедрять в жизнь только к концу следующего календарного года. Что касается конечного потребителя, то скорее всего он пострадает от нововведений, так как общая стоимость покупки у иностранного интернет-ритейлера увеличится. Это может привести к существенному снижению количества покупок и спаду темпов роста рынка онлайн-торговли .

Для справки: заказы в зарубежных онлайн-магазинах , стоимость которых выше 200 евро составляют менее 5% от всего объема рынка, а наиболее популярными являются покупки до 22 евро (64%).

Давайте рассмотрим примеры других стран

В США минимальный порог 800 долларов, а НДС не взимается вовсе. Интересным фактом является то, что разные штаты вправе сами вводить местные налоги на покупки в иностранных онлайн-магазинах .

В Китае, например, на каждую посылку непременно начисляется пошлина в размере от 11,9% до 60%. Это напрямую зависит от вида и категории товара.

В странах Европейского союза применяется многошаговый порядок регулирования импорта. Для начала берется минимальный порог для ввоза, который составляет от 10 евро (в Дании) до 22 евро (практически на всей территории ЕС). Затем следует минимальный порог в 150 евро, когда товары освобождаются от уплаты пошлины, но подразумевает уплату НДС. Наибольшая ставка НДС установлена в Венгрии (27%), а самая маленькая — в Люксембурге (17%).