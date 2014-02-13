Снижение порога беспошлинной торговли в 2017 году: подробности
С 1 июля 2017 года вступит в силу новый Таможенный кодекс стран ЕАЭС, согласно которому планируется существенно повысить пошлину на покупки товаров из
Напомним, сейчас пошлиной облагаются товары общим суммарным весом более 31 кг или стоимостью выше 1000 евро в месяц в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса.
По предварительным данным порог беспошлинной торговли будет снижаться поэтапно:
На первом этапе он будет снижен в два раза,
Число иностранных покупок в структуре
Прибавят бюджету 20 млрд рублей
Согласно расчетам Министерства финансов РФ, понижение порога до 150 евро могло бы существенно помочь бюджету РФ, увеличив поступления на 20 млрд руб. в год. Еще одним немаловажным фактом является то, что цены в зарубежных
План по снижению порога был поручен к исполнению премьер — министрами всех государств, входящих в состав Союза. Ратификация нового документа может занять почти полгода, поэтому указанные изменения начнут внедрять в жизнь только к концу следующего календарного года. Что касается конечного потребителя, то скорее всего он пострадает от нововведений, так как общая стоимость покупки у иностранного
Давайте рассмотрим примеры других стран
В США минимальный порог 800 долларов, а НДС не взимается вовсе. Интересным фактом является то, что разные штаты вправе сами вводить местные налоги на покупки в иностранных
В Китае, например, на каждую посылку непременно начисляется пошлина в размере от 11,9% до 60%. Это напрямую зависит от вида и категории товара.
В странах Европейского союза применяется многошаговый порядок регулирования импорта. Для начала берется минимальный порог для ввоза, который составляет от 10 евро (в Дании) до 22 евро (практически на всей территории ЕС). Затем следует минимальный порог в 150 евро, когда товары освобождаются от уплаты пошлины, но подразумевает уплату НДС. Наибольшая ставка НДС установлена в Венгрии (27%), а самая маленькая — в Люксембурге (17%).