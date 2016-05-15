ООО или ИП: кто зарабатывает больше на примере трех кейсов

Если сомнения между выбором ООО и ИП развеять не удалось, можно взглянуть на цифры конкретных кейсов. Возьмем одинаковые исходные данные и сравним полученные результаты.

Кейс № 1

Итак, кейс №1, когда выручку в 150 тыс. руб. за один месяц получают ООО и ИП, оба использующие налоговый режим шестипроцентной упрощенки. Предположим, что выплат в другие месяцы не было и не предполагается. Остальные расходы брать в расчет не будем.

Как видно из полученных результатов, ИП при небольших оборотах может полностью уменьшить сумму упрощенного налога на уплаченные страховые взносы. В ООО эту сумму можно уменьшить не более, чем на 50%. Из тех расходов, которые еще ожидают ИП и ООО, но не отмеченные в кейсе – это комиссия банка (как за перевод, так и за ведение счета).

По полученным данным первого кейса зададим условия для второго.

Кейс № 2

В кейсе №2 условия те же, период для изучения - с 1 января по 31 декабря.

В масштабах времени разрыв в пользу ИП начинает расти в геометрической прогрессии и показывать очевидную экономию средств собственника. Несмотря на то, что визуально создается ощущение, что предприниматель уплачивает больше «упрощенного» налога, чем ООО, конечная выгода остается на стороне ИП.

Кейс № 3

И, наконец, рассмотрим, третий кейс, когда и у ИП, и в ООО есть наемные работники. Их число увеличим до пяти человек с одинаковыми окладами. В реальности одинаковые оклады всем сотрудникам устанавливать нельзя, но в данном кейсе мы это используем для упрощения примера. Выручку тоже увеличим в пять раз. Не зря же мы оформляем официально и платим заработную плату пяти сотрудникам.

Итого, у ИП работает четыре сотрудника и сам предприниматель. В ООО – всего пять сотрудников, вместе с генеральным директором, который является учредителем. Изучаем годовой период (с января по конец декабря).

Ключевой вывод очевиден — рост персонала, большая выручка и больший временной период показывают очевидные экономические преимущества ИП.

Несколько комментариев к третьему кейсу:

вряд ли вы найдете сотрудников, которые будут работать за МРОТ;

не забывайте о постоянных расходах: аренда, интернет, телефон и т.д., которые для упрощения расчетов не были рассмотрены.

Ясно, что данные затраты будут уменьшать конечный доход собственника одинаково для каждого рассмотренного случая; - найти компанию, которая стабильно бы приносила ежемесячно выручку, да еще и в фиксированном размере на практике никогда не представится возможным.

Источник: Dailymoneyexpert.ru