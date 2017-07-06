Юрадрес в жилом помещении: законно ли это и придерутся ли налоговики?

Наша недавняя статья о том, что находиться не по юрадресу стало опасно, потому что ФНС решила заносить такие компании в черный список, вызвала очень много мнений. Дискуссия, в числе прочего, была по вопросу использования в качестве юрадреса жилого помещения, в котором проживает руководитель предприятия. Давайте разбираться, возможно ли это.

Что говорит закон

В соответствии с п. 2 и 3 ст. 288 ГК РФ жилые помещения предназначены для проживания граждан. Размещение в жилых домах промышленных производств не допускается.

Размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода такого помещения в нежилое.

Ст. 17 ЖК РФ допускает использование жилого помещения для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение.

Из приведенных норм следует, что размещение органов управления предприятия в жилом помещении не разрешено, но и не запрещено законом.

Пункт 2 ст. 8 Закона 129-ФЗ и п. 2 ст. 54 ГК РФ указывают: «Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа….».

Логично считать, что если постоянно действующий орган – это директор, то его местом нахождения может являться жилое помещение, в котором он зарегистрирован.

Как на практике

Иногда налоговые органы отказывают в регистрации юридического лица по месту проживания руководителя, но суды отменяют такие решения.

Судебная практика обобщена в Постановлении ВАС от 30 июля 2013 г. № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица».

Из п. 4 постановления: «В то же время регистрация по адресу жилого объекта недвижимости допустима только в тех случаях, когда собственник объекта дал на это согласие; согласие предполагается, если названный адрес является адресом места жительства учредителя (участника) или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности».

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется по месту его жительства (п.3 ст.8 Закона 129-ФЗ), поэтому все сказанное выше относится только к юридическим лицам.

Преимущества юрадреса в жилом помещении

Отсутствие затрат на аренду офиса или покупку юридического адреса;

Совпадение фактического и юридического адреса, что обеспечивает достоверность сведений, представленных в ЕГРЮЛ;

Получение корреспонденции, поступающей в адрес общества.

Риски и трудности, связанные с регистрацией юрадреса в жилом помещении

Возможное несогласие прописанных в квартире лиц на регистрацию предприятия или просьба от имени соседей не проводить регистрацию по указанному адресу;

Возможный отказ при получении лицензии или вступлении в СРО;

Риск необоснованного отказа налогового органа в регистрации общества по домашнему адресу, что вынуждает обратиться за судебной защитой;

Риск отказа отдельных банков в заключении договора на банковское обслуживание;

Затрудняется получение кредита, поскольку банки считают такие компании несолидными и невыгодными, поэтому займы выдают неохотно;

Огромное количество писем рекламного характера будет поступать и после завершения деятельности компании;

Возможность проникновения в жилое помещение сотрудников полиции или налоговых органов без согласия собственника.

Когда смогут прийти в жилое помещение налоговики и полиция?

Жилое помещение гражданина пользуется определенным иммунитетом. Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения (ст. 12 УПК РФ).

В исключительных случаях, когда производство осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, не терпит отлагательства, указанные следственные действия могут быть произведены на основании постановления следователя или дознавателя без получения судебного решения (п.5 ст. 165 УПК РФ).

С того момента, как адрес места нахождения юридического лица зарегистрирован в жилом помещении, в силу вступают иные нормы закона.

В соответствии со ст. 92 НК РФ налоговый орган вправе производить осмотр территорий, помещений лица, в отношении которого проводится налоговая проверка. Но теперь жилое помещение – это место нахождения юрлица, и налоговики могут обследовать его без согласия собственника. Это также подтверждается п. 1.1 Положения, утв. Приказом Минфина России и МНС России от 10.03.1999 N 20н/ГБ-3-04/39: «Должностные лица налоговых органов вправе осматривать любые помещения, используемые налогоплательщиком для извлечения дохода».

Причем, обследовать помещение могут не только в случае проверки самого юридического лица, но и в случае проверки его контрагента!