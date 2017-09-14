10 приемов, которые используют страховые компании, чтобы отказать вам в полисе ОСАГО

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Банки.ру проанализировал отзывы в «Народном рейтинге» и выявил десять основных приемов, с помощью которых страховая компания избегает заключения договора ОСАГО. Большая часть из них законны, но встречаются и совершенно абсурдные поводы для отказов.

Пинг-понг... клиентом

Обязательное страхование гражданской ответственности водителя авто, которое изначально воспринималось как мощный толчок для развития рынка страхования в России, спустя 14 лет превратилось в свою противоположность. Из 200 компаний-автостраховщиков осталось менее 60, даже крупные и более-менее стабильные компании сдают портфели на ОСАГО. А те, кто остался на рынке, играют в пинг-понг страхователями, чтобы уберечься от растущих убытков и избежать судьбы недавнего лидера рынка.

По данным Российского союза страховщиков (РСА), в январе — июле 2017 года объем начисленных премий по ОСАГО составил 130,242 млрд рублей, сократившись на 3% к аналогичному периоду прошлого года, а сумма выплат за тот же период увеличилась на 27% — до 112,545 млрд рублей. Число урегулированных случаев выросло за год на 62 тыс. на фоне снижения числа аварий, по данным ГИБДД.

«По информации, которую мы получаем по линии ГИБДД, мы видим хороший тренд, что количество аварий снижается. Однако страховщики отмечают рост урегулированных случаев, что противоречит здравому смыслу. Причиной мы считаем активность мошенников на этом рынке, которые предоставляют фальсифицированные документы по ДТП, которых на самом деле не было. Особенно такая практика распространена при урегулировании случаев в рамках европротокола», — отмечает президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Все это говорит о том, что ситуация в «автогражданке» продолжает усугубляться и близка к критической. Катастрофичность ситуации в ОСАГО признают уже не только сами страховщики, но и регулятор, которого, впрочем, волнует еще и доступность услуги в различных регионах страны.

С введением обязательности e-ОСАГО с доступностью стало получше (всего продано более 3,9 млн электронных полисов). Однако клиенты страховых или те, кто хотят ими стать, в один голос жалуются на то, что компании используют любые возможности, чтобы уменьшить свою долю на этом рынке. Причем уже не только за счет нежелательных клиентов. Бывшему лидеру рынка — в конце августа перешедшей под контроль Центробанка компании «Росгосстрах» удалось за год, с июня 2016 по июнь 2017 года, снизить свою долю на рынке ОСАГО с 31% до 12%.

Итак, что делают страховые компании, чтобы вам не достался полис ОСАГО.

1. Имитация или организация технических сбоев

При продаже е-ОСАГО страховщики, которые обязаны обеспечить бесперебойность работы сервиса, все равно умудряются организовывать «технические сбои». Таким образом, страхователь перекидывается на другую компанию. В результате он может заключить договор со случайно выбранной страховой компанией либо вообще уходит с сайта страховой компании. Разработанная РСА и запущенная в июле система «E-Гарант», когда при технических сбоях на сайте страховщика договор на ОСАГО заключается и оплачивается через сайт РСА, безусловно, ситуацию с доступностью полисов улучшила. Но уже появились жалобы и на саму систему гарантирования.

Иногда доходит до смешного, когда круг замыкается и система перенаправляет человека на тот же сайт, куда он изначально обращался. Это, конечно, явный сбой системы. Интересно, что и сотрудники офлайн-офисов компаний — по отзывам несостоявшихся клиентов, очень часто ссылаются на неработающую программу. Справедливости ради нужно отметить, что при одновременном обращении к базе РСА сотен и тысяч клиентов система действительно дает сбои: она изначально не была рассчитана на такую нагрузку.

Также множество жалоб страхователей на не проходящие платежи, не приходящие на почту полисы, невнесение оплаченного договора в базу РСА — можно отнести к техническим сбоям.

2. Нечитаемая капча

В этом случае формально технического сбоя нет, клиент никуда не перекидывается. Он с маниакальным упорством старается угадать, какие символы нужно ввести, обновляет страницу, снова пытается, снова не попадает. И так до тех пор, пока не лопается терпение. Самую неожиданную жалобу на нашем портале оставил клиент, которому сайт выдал черную капчу на черном фоне.

3. «Хитрый» СМС-пароль

Некоторые страховые компании ухитряются присылать клиенту такие пароли, которые ввести в принципе невозможно, так как в них есть буквы и латиницей, и кириллицей. Угадать, где какие, невозможно — только методом тыка, извините, подбора. Но времени «жизни» пароля на доведение этого увлекательного процесса до конца, как правило, не хватает. Разновидность этой методики «отворота» — клиенту просто не приходит код подтверждения электронной подписи.

4. Длительная проверка автомобиля

По закону страховая не может никому отказать в заключении договора на ОСАГО. Но зато можно сделать так, чтобы клиент ушел и не вернулся. Например, проводить проверку сроком от пяти до 30 дней. Такой прием практикуется, например, применительно к новым клиентам — мы все помним, что без полиса ОСАГО машину на учет не поставишь. Поэтому вряд ли автовладелец будет ждать конкретного страховщика 30 дней. Тем же методом страховые отваживают тех, кто ранее имел даже небольшие аварии даже не по своей вине и судился за выплаты.

5. «Накручивание» ценника в офисе компании

Посетительница сайта Банки.ру из Екатеринбурга оставила в «Народном рейтинге» не отзыв, а буквально крик души: страховая компания, в которой она являлась клиентом с 2014 года, при попытке продлить полис ОСАГО «заломила» цену в 35 тыс. рублей (при рассчитанной на сайте РСА цене страховки в 8 400 рублей), пояснив, что «система так считает». (В принципе, при определенном сочетании повышающих коэффициентов такое возможно.) Клиентка, естественно, от такой услуги отказалась и затем на протяжении месяца безуспешно пыталась оформить электронный полис. «Хоть с бубнами ходи возле компа, все будет безрезультатно! В офисах ценник накручивают в разы. Что делать и как оформить полис, уже не представляю!» — написала читательница.

6. Закончились бланки

И бумажные, и электронные бланки действительно могут закончиться, так как Российский союз автостраховщиков выдает страховым компаниям квоты (лимиты) на бумажные и электронные полисы, контролируя тем самым количество продаваемых страховок ОСАГО. Сделано это для того, чтобы бланки строгой отчетности не «терялись» и не возникали потом в виде поддельных полисов, по которым придется платить тому же РСА.

Теоретически компания может досрочно исчерпать заявленную квоту на продажу полисов e-ОСАГО и не заметить этого. Проверить, так ли оно на самом деле в вашем случае, к сожалению, невозможно.

7. Ограниченное время работы представителя / запись на месяц вперед

Это, пожалуй, одна из самых распространенных «фишек» страховых, которые не хотят отказываться от лицензии на ОСАГО, но в то же время не стремятся набирать новый портфель. Клиент из Магадана после многократных попыток купить e-ОСАГО в «Росгосстрахе», ВСК, «Ингосстрахе», «СОГАЗе, «Энергогаранте», «Геополисе», «Стерхе», «АльфаСтраховании» нашел-таки офис компании, в которой и бланки были, и программа работала, и оформить полис можно было без записи. Но требовалось явиться в будний день с 10:00 до 12:00. Как выяснил страхователь из Краснодара, за деньги в карман менеджера можно договориться об удобном для вас времени приема.

Оказалось, что два рабочих часа в день — это еще гуманный вариант. Иногда менеджеры страховой компании могут и вовсе оказаться «неуловимыми Джо» из старой шутки — с тем отличием, что их все-таки много кто пытается поймать. Страховательница из Хабаровска жалуется, что офис «работает по желанию сотрудников» и часто закрыт «по техническим причинам» — ей ни разу не удалось застать там живых людей. Дозвониться в офис также практически невозможно. Клиентка заказала обратный звонок, но ей никто не перезвонил.

8. «Где заключали договор, туда и идите»

Подобный «аргумент Сбербанка» применяют сотрудники офисов страховых компаний при попытке клиента очно продлить полис ОСАГО или перейти из другой компании.

Вариацией на тему может стать направление на осмотр машины по месту регистрации или просто туда, куда страховщику вздумается. «При личном обращении в указанный офис компании получил предложение предъявить машину на осмотр аж... В ТРОИЦК!!! Это что?! В Троицке супермегакомпетентный центр?!» — написал в «Народном рейтинге» Банки.ру страхователь из Москвы. Другой клиент, проживающий в Мичуринском районе Москвы (на западе), был направлен на осмотр на Ферганскую улицу (дальний восток столицы). Но и там ему не повезло.

«Заезжаю в офис на Мичуринском. Там мне самым наглым образом заявляют, что со вчерашнего дня пришел из центрального офиса бо-о-ольшой пакет распоряжений и теперь все отечественные машины страхуют только в центральном офисе. Но офис на Ферганской — это не центральный, а обычный доп. офис, — рассказывает клиент. — Отвечают, что кто писал СМС — раздолбай. Не подумал, что пишет. Звоню на горячую линию. Отвечают, что ничего знают, если центральный написал на Ферганскую, туда и езжайте. Говорю, что сотрудник Ферганской посылает в офис на Мичуринский... Ничего ответить не могут. Хотя если есть решение не проводить осмотр, то, значит, оформление должно быть в любом офисе».

В законе говорится, что «место осмотра транспортного средства устанавливается по соглашению сторон». То есть вы можете потребовать проводить осмотр по месту жительства. Если соглашение не достигнуто, то осмотр не проводится. Это стоит иметь в виду, если вас тоже будут посылать в... Троицк.

9. «Жизнь» с андеррайтингом в нагрузку

Страховательница из города Киржача Владимирской области специально приехала по месту оформления предыдущего полиса, чтобы его продлить (см. предыдущий пункт). В итоге ее направили к «своему» менеджеру, который в прошлом году оформлял полис, но, увы, уже не работает в этом офисе. В ходе телефонного разговора со «своим» менеджера клиентка выяснила две занятные вещи: ей нужно приехать в другое время (из другого города!) и она обязана приобрести «в нагрузку» полис страхования жизни. «Менеджер сказала, что если я откажусь, то она не будет оформлять мне полис! Другие сотрудники сообщили, что, если я буду оформлять полис у другого менеджера, мой полис уйдет на андеррайтинг (смешно!!)», — пишет посетительница портала Банки.ру.

Большинству клиентов наверняка понятно, что в данном случае он ничего никому не обязан: ни обращаться к тому же менеджеру, ни приезжать в другой день, ни тем более приобретать дополнительные услуги страховой компании, ни — боже упаси — проходить скоринг или андеррайтинг. Так как базовый тариф варьируется в рамках довольно узкого коридора, а дальше корректируется несколькими коэффициентами, которые невозможно трактовать двояко. Посмотреть коридор тарифа по вашему автомобилю и допущенным к управлению лицам можно на сайте РСА. Отказать клиенту, ссылаясь на то, что он «плохой», страховая компания права не имеет.

10. Нет справки с места работы

Пользователь из города Северска столкнулся с совершенно неожиданной проблемой: специалист страховой компании отказалась продлевать договор, потребовав… справку с места работы. Тем самым нарушив пункт 3 статьи 15 федерального закона № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», где указан перечень предоставляемых документов. На поданную через сайт страховой компании жалобу пришел ответ от руководителя отделения с рекомендацией обратиться в филиал другого города или оформить договор онлайн.