Реально ли на практике ИП объявить себя банкротом?

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Как стать несостоятельным

Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу 1 октября 2015 года. Эта мера была принята, чтобы помочь гражданам выбраться из долговой ямы. Введение процедуры банкротства позволило должникам списать или реструктуризировать свои долги через суд.

Нововведение коснулось индивидуальных предпринимателей и физических лиц. До вступления закона в силу процедура была доступна только юридическим лицам.

Почему процедура не стала популярной

К концу 2015 года исков о банкротствах физлиц стало больше, чем юрлиц, но массовым индивидуальное банкротство не стало.

В 2016 году было подано порядка 30 тысяч заявлений о банкротстве, половина из которых была принята судами к рассмотрению.

В целом за 2016 г. по данным картотеки «Электронное правосудие», банкротами успели стать лишь 671 человек. В 2017 г. тенденция усилилась. Из отчетов арбитражных управляющих, доступных на «Федресурсе», за первую половину 2017 года несостоятельными стали более 13 тысяч человек.

В то же время потенциальных банкротов в России остается значительно больше, чем фактических. По данным Объединенного кредитного бюро по состоянию на первое июля 2017 года, 7,2 млн заемщиков имеют «плохие» долги – с просрочкой по платежам более трех месяцев. Среди рядовых граждан процедура не пользуется популярностью.

Как оказалось, распрощаться с кредиторами не так-то просто.

Сложно и дорого

Для простого должника это сложная процедура. Она предусматривает защиту интересов в суде перед юридически грамотными кредиторами, сбор бумаг и получение юридической консультации. Процедура такова. Суд согласовывает кандидатуру управляющего, который распоряжается имуществом должника.

С этого момента должника больше не должны беспокоить коллекторы и кредиторы. Интересы должника представляет адвокат. В суде кредитор и адвокат будут спорить о том, спишут ли долги полностью или частично. Далее управляющий назначает торги и продает имущество должника по максимальной цене. В результате должник признается банкротом, его долги списываются, а в другие производства о взыскании прекращаются.

Таким образом, кроме всего прочего необходимо оплатить услуги юристов, которые оформят документы, отправку бумаг другой стороне, госпошлину и работу арбитражного управляющего. Отсюда высокая стоимость банкротства. Это обстоятельство эксперты называют основной причиной низкой популярности банкротства физлиц.

В 2016 году государство предприняло шаги для уменьшения стоимости процедуры, снизив госпошлину для физлиц с 6 000 до 300 рублей.

Однако, существенно это не повлияло на ситуацию. По оценкам экспертов, цена процесса составляет около 50 000 рублей без учета услуг юристов, которые могут стоить значительно больше. Имеет место парадоксальная ситуация: процедура создана для тех, кто не может платить по долгам, но за само банкротство нужно отдать немалую сумму. Кроме того, люди входят в банкротство не только без денег, но и без имущества. По данным отчетов арбитражных управляющих за 2016 г. раскрытых в «Федресурсе», 84% граждан ничего не выплатили кредиторам.

Может, ситуация изменится? В 2018 стартует пилотный проект по упрощению процедуры банкротства физлиц. Прорабатывается возможность подачи заявления о несостоятельности не сразу в суд, а в МФЦ.

Богатые банкроты

Закон хорошо работает в отношении богатых заемщиков, у которых есть, что арестовать. Среди таковых: экс-сенатор и бывший вице-президент ЛУКОЙЛа Ралиф Сафин, основатель группы «АСТ», экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов.

Исковые требования к Исмаилову превысили 160 млрд руб. Основатель и экс-владелец ООО «Таганрогский автомобильный завод» Михаил Парамонов задолжал 18,1 млрд руб. Владимир Кехман, основатель JFC, отвечает за сотни миллионов перед разными банками.

Среди представителей власти также оказалось немало должников – банкротов: депутат заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер, депутат Госдумы Олег Михеев, экс-заместителя главы министерства финансов Подмосковья Валерий Носов. Среди возможных банкротов депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев, против которого подал иск Сбербанк. О банкротстве совладельца Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Андрея Вдовина заявление подало Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

«С одной стороны, закон создан для честных, но неудачливых граждан, лишенных какого бы то ни было иного шанса освободиться от долгов и начать нормальную жизнь. С другой стороны, кредиторы получили новый инструмент для взыскания долгов, в первую очередь, с состоятельных должников – успешно уходящих от ответственности вне процедур банкротства», – заявила Юлия Литовцева, руководитель практики банкротства «Пепеляев Групп».