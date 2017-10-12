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Как зарегистрировать ООО: пять шагов

12.10.17 07:54
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Начнем с азов. Конституция РФ устанавливает режим свободного осуществления экономической деятельности, что дает право каждому создать свой бизнес и вести предпринимательскую деятельность.

Нашим законодательством предусмотрены различные виды юридических лиц для ведения предпринимательской деятельности, но наиболее оптимальным вариантом сейчас считается ООО.

Шаг 1: заключение учредительного договора

Учредительный договор — договор, определяющий порядок осуществления собственниками бизнеса совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала общества, размер и номинальную стоимость доли каждого из учредителей общества, а также размер, порядок и сроки оплаты таких долей в уставном капитале общества.

Кроме того, договор должен содержать достоверные сведения об учредителях, такие как паспортные данные, если учредитель — физическое лицо, ОГРН и место нахождения — если учредитель — юридическое лицо.

При определении срока и порядка оплаты долей в уставном капитале общества стороны учредительного договора вправе указать и банковские реквизиты.

Учредительный договор заключается в простой письменной форме и не требует нотариального заверения.

Важно отметить, что если учредитель один, то заключение учредительного договора не требуется, будет достаточно только решения о создании юридического лица.

Шаг 2: подготовка устава общества

Устав общества является единственным учредительным документом общества и определяет основные положения, регулирующие деятельность общества и органы его управления.

Так, устав должен содержать наименование общества, как полное, так и сокращенное, информацию о месте нахождения общества, сведения об уставном капитале, о единоличном исполнительном органе общества (к примеру, генеральный директор, управляющий партнер), о коллегиальном исполнительном органе общества (если такой орган учредители хотят видеть в своем обществе).

Устав должен содержать информацию о правах и обязанностях участников общества и о том, к кому и каким образом перейдет доля участника в случае его выхода.

Кроме того, при подготовке устава необходимо четко определить виды экономической деятельности общества. Конкретизировать такие виды поможет Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Не будет ошибкой, если формулировки о видах деятельности будут взяты именно из этого классификатора.

Так, устав можно назвать мини-конституцией, которая будет распространять свое действие в рамках создаваемого общества, регулируя внутренний порядок деятельности общества и органов его управления.

Шаг 3: проведение общего собрания

На общем собрании участники создаваемого общества должны утвердить устав общества, а значит, определить место нахождения общества, органы его управления, наименование, как полное, так и сокращенное и все, что было отражено в уставе, а также утвердить людей, которые будут занимать должность генерального директора и главного бухгалтера.

Единого порядка проведения общего собрания не существует, однако следует иметь ввиду, что на собрании должны быть рассмотрены вопросы, касающиеся утверждения общества, по-отдельности, а результаты рассмотрения таких вопросов — зафиксированы в протоколе общего собрания. Обычно, общее собрание проводится в форме голосования.

Для проведения общего собрания необходимо определить, кто будет председательствовать, а кто будет исполнять функции секретаря и фиксировать ход проведения собрания. Как правило, и председатель, и секретарь общего собрания избираются путем голосования из числа участников общества, которые присутствуют на собрании и принимали участие в голосовании.

Если кто-то из учредителей не может присутствовать лично, он вправе привлечь своего представителя по доверенности. В таком случае об этом также делается отметка.

Протокол общего собрания — документ, в котором фиксируются результаты голосования участников общества.

В протоколе общего собрания обязательно должно быть указано место проведения собрания (обратиться в налоговую с заявлением о регистрации можно будет только по месту проведения собрания участников) и лица, которые присутствовали на общем собрании участников общества и принимали участие в решении вопросов, касающихся создания общества, а также результат проведения общего собрания.

Секретарь общего собрания фиксирует количество голосов по каждому вопросу, рассмотренному на собрании кредиторов.

Нет необходимости собирать всех участников общества в одном помещении для того, чтобы провести собрание кредиторов, поскольку оно может быть проведено дистанционно. Так, для проведения собрания в заочной форме достаточно лишь направить учредителю перечень вопросов, которые должны быть рассмотрены на собрании кредиторов и получить ответ.

При этом в протоколе общего собрания кредиторов должна быть сделана отметка о том, что тот или иной участник, а, может быть, и все голосовали по вопросам повестки дня заочно.

Необходимо отметить, что в случае, когда участником общества является один человек, общее собрание проводить нет необходимости, но в решении о создании общества должны быть отражены лица, на которых учредитель возлагает обязанность по исполнению функций генерального директора и главного бухгалтера.

Важно, что законодатель не запрещает учредителю общества самостоятельно осуществлять функции генерального директора и главного бухгалтера.

Шаг 4: представление документов в регистрирующий орган

Юридическое лицо вправе осуществлять свою деятельность только с момента государственной регистрации.

Так, для того, чтобы можно было начинать работать, необходимо собрать пакет документов и обратиться в налоговую с заявлением о регистрации своего общества.

Перечень документов, который необходимо представить в налоговую, следующий:

  • заявление о государственной регистрации юридического лица. Заявление не может быть представлено в свободной форме. Требование налоговой относительно заявления простое — оно должно соответствовать форме N Р11001. Подготовить можно с помощью программы на сайте ФНС. Важно помнить, что исправления в этой форме не допускаются.
  • документ, который подтверждает решение о создании юридического лица. Таким документом является либо протокол общего собрания участников, либо решение единственного учредителя.
  • устав общества. Устав представляется в двух экземплярах: один останется в налоговой, а другой будет выдан заявителю вместе со свидетельством о постановке юридического лица на учет.
  • документ об уплате государственной пошлины. Размер уплаты государственной пошлины лучше уточнять заранее, перед тем, как оплачивать государственную пошлину. В 2017 году для ООО она равна 4000 руб. Заплатить можно с помощью сайта ФНС.
Также при подаче заявления о регистрации юридического лица, необходимо представить либо паспорт, если в налоговую с заявлением обращается лицо, на которое участниками возложена такая обязанность, либо доверенность на представителя.

Очень важно помнить, что в случае, если по каким-то причинам налоговая не зарегистрирует общество, госпошлина возвращена не будет, поэтому документы лучше проверять очень и очень внимательно.

Шаг 5: оплата долей уставного капитала

Законом предусмотрено, что оплата долей должна быть произведена не позднее четырех месяцев со дня регистрации юридического лица.

Так, участники общества вправе выбрать, как именно они будут вносить свою долю в уставный капитал общества: можно или оплатить ее деньгами на уже созданный расчетный счет общества, либо предоставить какое-либо имущество стоимостью, соразмерной своей доле.  

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Александр Мазаев

руководитель юридической службы компании «Стороженко и Партнеры»

Специально для Клерк.Ру

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