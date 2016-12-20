В 2016 году страховые и государственные пенсии выросли на 4%

Просмотров:

ПФР сегодня поделился информацией о среднем размере пенсий. Как сообщается на сайте фонда, с 1 февраля 2016 года страховые пенсии 29,7 млн неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4%. В результате средний размер страховой пенсии по старости составил 13,2 тыс. рублей (среднее увеличение – 354 рубля).

С 1 апреля 2016 года на 4% проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению около 3,9 млн пенсионеров, из которых 3,1 млн пенсионеров – получатели социальных пенсий. В результате средний размер социальной пенсии составил более 8,6 тыс. рублей (среднее увеличение – 344 рубля).

С 1 февраля на 7% были проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Это повышение затронуло более 15 млн федеральных льготников. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам составил 12,9 тыс. рублей.

Средний размер пенсии инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны составил 29,6 тыс. рублей и 32,9 тыс. рублей соответственно, а с учетом мер социальной поддержки (ЕДВ и ДЕМО) уровень их доходов составил 35,4 тыс. рублей и 38,7 тыс. рублей соответственно (увеличение с начала года на 986 рублей и на 1 673 рубля соответственно).

Уровень дохода вдов военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы, получающих две пенсии, составил 27,9 тыс. рублей (увеличился на 981 рубль).

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016 года было произведено увеличение страховых пенсий исходя из начисленных за 2015 год пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте не более трех.