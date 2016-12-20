Клерк.Ру
 

ПФР обнаружил нехватку средств для единовременной выплаты пенсионерам

20.12.16 13:53
Просмотров: 

Часть пенсионеров в РФ получит единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. не вместе с пенсией, а после новогодних праздников. Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов на расширенном заседании правления ПФР.

"У нас будут граждане, которые не получат вместе с пенсией 5 тыс. руб., кто получает пенсию в первые десять дней. Такой механизм мы просили, чтобы это было вместе с пенсией, но к сожалению в связи с нехваткой средств казначейство нам только в первый рабочий день отдаст необходимые средства", - сказал Дроздов.

Он призвал завершить выплаты в 5 тыс. руб. до 28 января 2017 года, передает ТАСС.

Также Дроздов поручил всем территориальным органам ПФР провести работу с гражданами и с "Почтой России" для недопущения напряжения по этому поводу.

"Коллеги, людям нужно объяснять, надо проводить разъяснительную работу и взаимодействуйте, пожалуйста, с "Почтой России", чтобы почта знала все эти механизмы, чтобы знала, почему, чтобы на почте были все необходимые объявления и плакаты и так далее. У меня просьба поработать с людьми, чтобы не было напряжения", - добавил глава ПФР.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Написать свое мнение
7 мнений
Клерк
Светлана Воронежская
, Курск

Аноним, Вы писали:

ПФР обнаружил нехватку средств для единовременной выплаты пенсионерам

 Странно, что:

Клиенты Пенсионного фонда оценивают его работу на 4,85 балла из 5


 А что тут странного? Оценивают работу. А финансирование это работа других структур.

Клерк
yante
, Новороссийск

Это как год назад меня пригласили на встречу с мэром, я уже заготовил вопросы, а когда пришел, меня встретила директор школы, и оч-чень сильно попросила "вопросов не задавать, иначе мне потом надают по башке".
Я думаю, что и остальных, кто "желал задать вопросы" предупредили аналогично...
В итоге сложилась картинка, что "все отлично, вопросов нет", зато директора ходят с "ненабитой башкой" :)

Аватар
Аноним
, Москва
Помнится, Медведев с рыданием в голосе сказал про 5000: "Пусть купят себе что-нибудь к празднику". Не уточнил, правда, к какому.
Клерк
yante
, Новороссийск

Аноним, Вы писали:

Помнится, Медведев с рыданием в голосе сказал про 5000: "Пусть купят себе что-нибудь к празднику". Не уточнил, правда, к какому.

 Ну, им же не надо лететь в Альпы в отпуск, как Депутатам, так что можно и попридержать выплату...

  А вот бедных Депутатов уж никак нельзя обижать, они у нас и так беззащитные :)

Аватар
Аноним
, Москва

Тут другое интересно. Если в ПФР нет по 5000 на пенсионера, то сколько у него там вообще есть? ПФР же у нас как бы отдельная от государства структура и лишь получает из бюджета некое вспоможение, чтобы восполнить недостающее. А в остальном у него все своё. Видать, все деньги ушли на "пенсионеров" Сирии. Помнится, при Ельцине тоже Чечню усмиряли на деньги ПФР.

Люди которым это нравится
Новости директору
 
Минтруд утвердил порядок единовременной выплаты пенсионерам
 
Новости директору
 
Путин подписал закон о единовременной выплате пенсионерам
 
Бухгалтерские новости
 
Дефицит ПФР в 2017 году составит 181,7 млрд рублей
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения108
Клерк
yante прокомментировал материал «ВС подтверждает: грубые нарушения при принятии решения фискальным органом являются основанием для признания его недействительным»
17:00
Клерк
Эдмонд Непряхин прокомментировал материал «Самые необычные елочные игрушки. Пришли свою!»
16:50
Аноним прокомментировал материал «ВС подтверждает: грубые нарушения при принятии решения фискальным органом являются основанием для признания его недействительным»
16:48
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Цена пачки сигарет в новом году может превысить 200 рублей»
16:42
Аноним прокомментировал материал «Силуанов рассказал о грядущей налоговой реформе»
16:28
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Управляющим компаниям запретят выставлять счета за коммунальные услуги»
16:27
Аноним прокомментировал материал «7500 – это слишком большая зарплата для нерадивых сотрудников»
16:27
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Сбербанк в течение пяти лет закроет до половины своих отделений»
16:18
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Самые необычные елочные игрушки. Пришли свою!»
16:10
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Количество отчетов растет год от года»
15:49
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
15:48
Клерк
Gamer013 прокомментировал материал «Количество отчетов растет год от года»
15:46
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
15:46
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Минтруд против льготных тарифов по страховым взносам»
15:42
Аноним прокомментировал материал «Минтруд против льготных тарифов по страховым взносам»
15:10
Аноним прокомментировал материал «Силуанов рассказал о грядущей налоговой реформе»
14:55
Клерк
yante прокомментировал материал «Физлица ответят за долги компаний перед налоговиками»
14:53
Аноним прокомментировал материал «Ну, ребята, держитесь!.. Проект ПБУ об основных средствах окончательно разводит бухгалтерский и налоговый учет в разные стороны»
14:51
Клерк
yante прокомментировал материал «ВС подтверждает: грубые нарушения при принятии решения фискальным органом являются основанием для признания его недействительным»
14:27
Клерк
Iren прокомментировал материал «Управляющим компаниям запретят выставлять счета за коммунальные услуги»
14:18
Аноним прокомментировал материал «Раскрытие информации о бенефициарных владельцах»
14:06
Клерк
Эдмонд Непряхин прокомментировал материал «Самые необычные елочные игрушки. Пришли свою!»
14:05
Клерк
сова7202 прокомментировал материал «Роспотребнадзор оштрафовал детские секции на 13 млн. рублей»
14:02
Аноним прокомментировал материал «Если работник всегда в разъездах»
13:56
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Самые необычные елочные игрушки. Пришли свою!»
13:48
Аноним прокомментировал материал «Накопительные взносы в ПФ заморозили еще на три года»
13:47
Аноним прокомментировал материал «Собственник бизнеса подозревает главбуха в сговоре с поставщиками программы 1С»
13:43
Клерк
gordana прокомментировал материал «Пассажиров маршрутки оштрафовали за то, что водитель не выдал им билеты»
13:38
Клерк
Эдмонд Непряхин прокомментировал материал «Самые необычные елочные игрушки. Пришли свою!»
13:37
Клерк
gordana прокомментировал материал «ПФР обещает выдать СНИЛС за 8 секунд»
13:34
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Пассажиров маршрутки оштрафовали за то, что водитель не выдал им билеты»
13:27
Клерк
КалинаКр прокомментировал материал «Собственник бизнеса подозревает главбуха в сговоре с поставщиками программы 1С»
13:22
Клерк
КалинаКр прокомментировал материал «Замдиректору ООО дали 7,5 лет строгого режима за взятку налоговому инспектору»
13:13
Клерк
Аллаfed прокомментировал материал «Пассажиров маршрутки оштрафовали за то, что водитель не выдал им билеты»
13:09
Аноним прокомментировал материал «У ПФР уходит 20 дней на то, чтобы данные из отчетов разнести на лицевые счета физлиц»
13:02
Аноним прокомментировал материал «7500 – это слишком большая зарплата для нерадивых сотрудников»
12:53
еще
 