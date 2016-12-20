ПФР обнаружил нехватку средств для единовременной выплаты пенсионерам
Часть пенсионеров в РФ получит единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. не вместе с пенсией, а после новогодних праздников. Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов на расширенном заседании правления ПФР.
"У нас будут граждане, которые не получат вместе с пенсией 5 тыс. руб., кто получает пенсию в первые десять дней. Такой механизм мы просили, чтобы это было вместе с пенсией, но к сожалению в связи с нехваткой средств казначейство нам только в первый рабочий день отдаст необходимые средства", - сказал Дроздов.
Он призвал завершить выплаты в 5 тыс. руб. до 28 января 2017 года, передает ТАСС.
Также Дроздов поручил всем территориальным органам ПФР провести работу с гражданами и с "Почтой России" для недопущения напряжения по этому поводу.
"Коллеги, людям нужно объяснять, надо проводить разъяснительную работу и взаимодействуйте, пожалуйста, с "Почтой России", чтобы почта знала все эти механизмы, чтобы знала, почему, чтобы на почте были все необходимые объявления и плакаты и так далее. У меня просьба поработать с людьми, чтобы не было напряжения", - добавил глава ПФР.
Странно, что:
Клиенты Пенсионного фонда оценивают его работу на 4,85 балла из 5
Аноним, Вы писали:
А что тут странного? Оценивают работу. А финансирование это работа других структур.
Это как год назад меня пригласили на встречу с мэром, я уже заготовил вопросы, а когда пришел, меня встретила директор школы, и оч-чень сильно попросила "вопросов не задавать, иначе мне потом надают по башке".
Я думаю, что и остальных, кто "желал задать вопросы" предупредили аналогично...
В итоге сложилась картинка, что "все отлично, вопросов нет", зато директора ходят с "ненабитой башкой"
Аноним, Вы писали:
Ну, им же не надо лететь в Альпы в отпуск, как Депутатам, так что можно и попридержать выплату...
А вот бедных Депутатов уж никак нельзя обижать, они у нас и так беззащитные
Тут другое интересно. Если в ПФР нет по 5000 на пенсионера, то сколько у него там вообще есть? ПФР же у нас как бы отдельная от государства структура и лишь получает из бюджета некое вспоможение, чтобы восполнить недостающее. А в остальном у него все своё. Видать, все деньги ушли на "пенсионеров" Сирии. Помнится, при Ельцине тоже Чечню усмиряли на деньги ПФР.