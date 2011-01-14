ЦБ отказал в аккредитации рейтинговым агентствам "Рус-Рейтинг" и НРА

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ЦБ РФ не аккредитовал рейтинговое агентство "Рус-Рейтинг" и Национальное рейтинговое агентство (НРА), говорится в сообщении ЦБ.

Наличие аккредитации Банка России является необходимым условием для осуществления рейтинговой деятельности на территории России после окончания переходного периода, который истекает 13 января 2017 года для российских юрлиц и 13 июля 2017 года для иностранных, уточняет "Интерфакс".

В настоящее время аккредитацию ЦБ прошли только два рейтинговых агентства, работающих по национальной шкале, - АКРА и "Эксперт РА".