Для тех, у кого нет счетчиков, вода и свет подорожали на 50%
Вода и свет подорожали с Нового года на 50% в каждой третьей российский квартире. Платежи выросли у тех, кто до сих пор не установил у себя счетчики. То есть, если в квартире нет счетчика на воду или электричество, то сумма оплаты этой услуги поднимется в 1,5 раза.
Избежать штрафов смогут жильцы домов, в которых нет технической возможности установить приборы учета. В основном это ветхие и аварийные дома, строения, подлежащие сносу.
Летом прошлого года штрафы для нарушителей хотели увеличить сразу в 5 раз, но правительство рекомендовало повременить с таким резким ужесточением ответственности из-за сложной экономической ситуации в стране.
По оценкам экспертов, водные счетчики сегодня установили в 70% всех домов и квартир. С электросчетчиками ситуация гораздо лучше - они есть у 95% россиян.
Следующим шагом может стать автоматическая система снятия показаний без участия самих жильцов, уверена исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. "Надо оснастить все квартиры и дома однотипными устройствами, которые будут автоматически передавать данные о потреблении воды и электричества, - рассказала она "Российской газете". - Это могло бы снять массу проблем: от нежелания устанавливать приборы до несвоевременной передачи данных и "скручивания" показаний". Для этого надо внести изменение в закон, признав эти счетчики общедомовым имуществом.
Т.е. сначала с населения "содрали" деньжат за счётчики и за услугу их установки. Для тех, кто сопротивлялся - штрафы и неадекватное повышение тарифов (нарушающее принципы конституции РФ).
Теперь получается, что в скором будущем нужно устанавливать новые счётчики - для автоматического снятия показаний. Т.е. новые "содрали". Хороший бизнес они замутили, да ещё и принуждают штрафами и повышением тарифов для инакомыслящих!!!
Точно торгаши, как Задорнов говорил...
До сих пор есть люди в квартирах которых нет счетчиков и они платят по установленным нормативам. В чем нарушение ваших прав? и кто вас принуждал ставить счетчик?
Все вполне логично - есть счетчик - платишь ровно столько, сколько потратил. А если лень установить счетчик, и ежемесячно подавать показания - плати полную ставку. Кто должен за потраченные вами услуги платить?
Все правильно с точки зрения чинуш. Только те, у кого нет счетчиков, будут платить за кражи электроэнергии и воды, потери в электросетях и водопроводах, за разгильдяйство и жадность руководства электроснабжающих, теплоснабжающих организаций и водоканалов. А когда всех принудят установить счетчики, то можно еще разок пошкурить население, сказать "гранаты (счетчики) у вас не той системы", надо бы заменить. И так до бесконечности. Причем качество услуг, от этого не улучшится.
не переживайте, за кражи платит весь дом - в виде ОДН.
Кто-нибудь ссылку на нормативный акт дать может?
Логика и здравый смысл у властей отсутствуют напрочь. Если я в магазине покупаю картошку. то продавец не требует от меня взвешивать ее на своих весах. Ну? а если продавец продает мне воду или электричество, то почему я должен измерять их количество? Просто в 90-е годы монополисты решили свои расходы на учет отпускаемых ресурсов переложить на потребителей, а власть их радостно поддержала. Где сраные депутаты? Пусть принимают законы соответствующие логике и здравому смыслу, а не воле начальства.
Так ведь ваш продавец продает картошку только вам, а не сразу на весь ваш многоквартирный дом. Как поставщик услуг узнает, сколько лично вы потратили?
Вот как раз счетчик и в помощь. Чтобы лишнего не платить, правда, часто все же приходится платить за таких как вы (ОДН), которым лень либо счетчик поставить, либо вовремя показания передать...
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