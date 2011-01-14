Для тех, у кого нет счетчиков, вода и свет подорожали на 50%

Просмотров:

Вода и свет подорожали с Нового года на 50% в каждой третьей российский квартире. Платежи выросли у тех, кто до сих пор не установил у себя счетчики. То есть, если в квартире нет счетчика на воду или электричество, то сумма оплаты этой услуги поднимется в 1,5 раза.

Избежать штрафов смогут жильцы домов, в которых нет технической возможности установить приборы учета. В основном это ветхие и аварийные дома, строения, подлежащие сносу.

Летом прошлого года штрафы для нарушителей хотели увеличить сразу в 5 раз, но правительство рекомендовало повременить с таким резким ужесточением ответственности из-за сложной экономической ситуации в стране.

По оценкам экспертов, водные счетчики сегодня установили в 70% всех домов и квартир. С электросчетчиками ситуация гораздо лучше - они есть у 95% россиян.

Следующим шагом может стать автоматическая система снятия показаний без участия самих жильцов, уверена исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. "Надо оснастить все квартиры и дома однотипными устройствами, которые будут автоматически передавать данные о потреблении воды и электричества, - рассказала она "Российской газете". - Это могло бы снять массу проблем: от нежелания устанавливать приборы до несвоевременной передачи данных и "скручивания" показаний". Для этого надо внести изменение в закон, признав эти счетчики общедомовым имуществом.