Клерк.Ру
 

Для тех, у кого нет счетчиков, вода и свет подорожали на 50%

09.01.17 12:32
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Вода и свет подорожали с Нового года на 50% в каждой третьей российский квартире. Платежи выросли у тех, кто до сих пор не установил у себя счетчики. То есть, если в квартире нет счетчика на воду или электричество, то сумма оплаты этой услуги поднимется в 1,5 раза.

Избежать штрафов смогут жильцы домов, в которых нет технической возможности установить приборы учета. В основном это ветхие и аварийные дома, строения, подлежащие сносу.

Летом прошлого года штрафы для нарушителей хотели увеличить сразу в 5 раз, но правительство рекомендовало повременить с таким резким ужесточением ответственности из-за сложной экономической ситуации в стране.

По оценкам экспертов, водные счетчики сегодня установили в 70% всех домов и квартир. С электросчетчиками ситуация гораздо лучше - они есть у 95% россиян.

Следующим шагом может стать автоматическая система снятия показаний без участия самих жильцов, уверена исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. "Надо оснастить все квартиры и дома однотипными устройствами, которые будут автоматически передавать данные о потреблении воды и электричества, - рассказала она "Российской газете". - Это могло бы снять массу проблем: от нежелания устанавливать приборы до несвоевременной передачи данных и "скручивания" показаний". Для этого надо внести изменение в закон, признав эти счетчики общедомовым имуществом.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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9 мнений
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Аноним
, Самара
если в квартире нет счетчика на воду или электричество, то сумма оплаты этой услуги поднимется в 1,5 раза
 
Следующим шагом может стать автоматическая система снятия показаний без участия самих жильцов

Т.е. сначала с населения "содрали" деньжат за счётчики и за услугу их установки. Для тех, кто сопротивлялся - штрафы и неадекватное повышение тарифов (нарушающее принципы конституции РФ).
Теперь получается, что в скором будущем нужно устанавливать новые счётчики - для автоматического снятия показаний. Т.е. новые "содрали". Хороший бизнес они замутили, да ещё и принуждают штрафами и повышением тарифов для инакомыслящих!!!
Точно торгаши, как Задорнов говорил...

Клерк
Надежда-25
, Ульяновск
Т.е. сначала с населения "содрали" деньжат за счётчики и за услугу их установки. Для тех, кто сопротивлялся - штрафы и неадекватное повышение тарифов (нарушающее принципы конституции РФ).

 


До сих пор есть люди в квартирах которых нет счетчиков и они платят по установленным нормативам. В чем нарушение ваших прав? и кто вас принуждал ставить счетчик?
Все вполне логично - есть счетчик - платишь ровно столько, сколько потратил. А если лень установить счетчик, и ежемесячно подавать показания - плати полную ставку. Кто должен за потраченные вами услуги платить?
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Аноним
, Рязань

Все правильно с точки зрения чинуш. Только те, у кого нет счетчиков, будут платить за кражи электроэнергии и воды, потери в электросетях и водопроводах, за разгильдяйство и жадность руководства электроснабжающих, теплоснабжающих организаций и водоканалов. А когда всех принудят установить счетчики, то можно еще разок пошкурить население, сказать "гранаты (счетчики) у вас не той системы", надо бы заменить. И так до бесконечности. Причем качество услуг, от этого не улучшится.


Клерк
Надежда-25
, Ульяновск
Только те, у кого нет счетчиков, будут платить за кражи электроэнергии и воды, потери в электросетях и водопроводах, за разгильдяйство и жадность руководства электроснабжающих, теплоснабжающих организаций и водоканалов.

 не переживайте, за кражи платит весь дом - в виде ОДН.

Клерк
Старый ворчун
если в квартире нет счетчика на воду или электричество, то сумма оплаты этой услуги поднимется в 1,5 раза.

 Кто-нибудь ссылку на нормативный акт дать может?

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Аноним

Логика и здравый смысл у властей отсутствуют напрочь. Если я в магазине покупаю картошку. то продавец не требует от меня взвешивать ее на своих весах. Ну? а если продавец продает мне воду или электричество, то почему я должен измерять их количество? Просто в 90-е годы монополисты решили свои расходы на учет отпускаемых ресурсов  переложить на потребителей, а власть их радостно поддержала. Где сраные депутаты? Пусть принимают законы соответствующие логике и здравому смыслу, а не воле начальства.

Клерк
Надежда-25
, Ульяновск
Логика и здравый смысл у властей отсутствуют напрочь. Если я в магазине покупаю картошку. то продавец не требует от меня взвешивать ее на своих весах. Ну? а если продавец продает мне воду или электричество, то почему я должен измерять их количество?

 

Так ведь ваш продавец продает картошку только вам, а не сразу на весь ваш многоквартирный дом. Как поставщик услуг узнает, сколько лично вы потратили?

Вот как раз счетчик и в помощь. Чтобы лишнего не платить, правда, часто все же приходится платить за таких как вы (ОДН), которым лень либо счетчик поставить, либо вовремя показания передать...

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Аноним
, Нижний Новгород
часто все же приходится платить за таких как вы (ОДН), которым лень либо счетчик поставить, либо вовремя показания передать...

 

Каким это образом вы сейчас платите за ОДН? Он по нормативу теперь берется со всех. А если кто и ворует свет,то весь перерасход этот осядет на дом на его затраты,если ЖКХ и ЦУК не захотят искать воров.А они не захотят.Ну уж я согласна-пусть из общих денег дома лучше оплатим  за нечестных людей,чем лично из своего кармана-я пенсионерка платить буду. А нечестные люди-это их грех,пусть с ним и доживают. У нас до сих пор в подъезде квт нагорает по 500квт вместо 10 фактических...ну что ж тут поделаешь-никому не хочется,да и говорят невозможно выявить причины сей.
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Аноним
, Нижний Новгород

Аноним, Вы писали:

часто все же приходится платить за таких как вы (ОДН), которым лень либо счетчик поставить, либо вовремя показания передать...

 

Каким это образом вы сейчас платите за ОДН? Он по нормативу теперь берется со всех. А если кто и ворует свет,то весь перерасход этот осядет на дом на его затраты,если ЖКХ и ЦУК не захотят искать воров.А они не захотят.Ну уж я согласна-пусть из общих денег дома лучше оплатим  за нечестных людей,чем лично из своего кармана-я пенсионерка платить буду. А нечестные люди-это их грех,пусть с ним и доживают. У нас до сих пор в подъезде квт нагорает по 500квт вместо 10 фактических...ну что ж тут поделаешь-никому не хочется,да и говорят невозможно выявить причины сей.

 

Если государство мне гарантирует, что открывая горячий кран, из него сразу польется чистая прозрачная вода температурой 70* - я установлю счетчик. Но если, открывая кран с "горячей" водой из него полчаса минимум льется чуть теплая ржавая вода, которую придется оплачивать по тарифу ГОРЯЧЕЙ воды - зачем мне это делать?!
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