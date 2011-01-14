Минздрав предлагает увеличить рабочий день курильщиков

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Минздрав предлагает предоставить работодателям возможность увеличивать продолжительность рабочего дня сотрудников пропорционально времени, потраченному на курение табака.

Такое предложение содержится в антитабачной концепции Минздрава на 2017–2022 годы, пишет RNS. В числе предложений также значится введение налога на розничную продажу обычных и электронных сигарет в размере 10% от цены товаров с направлением полученных средств в бюджеты регионов.

О других новациях, предлагаемых концепцией Минздрава, уже писалось ранее.