Минздрав предлагает увеличить рабочий день курильщиков
10.01.17 10:07
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Минздрав предлагает предоставить работодателям возможность увеличивать продолжительность рабочего дня сотрудников пропорционально времени, потраченному на курение табака.
Такое предложение содержится в антитабачной концепции Минздрава на 2017–2022 годы, пишет RNS. В числе предложений также значится введение налога на розничную продажу обычных и электронных сигарет в размере 10% от цены товаров с направлением полученных средств в бюджеты регионов.
О других новациях, предлагаемых концепцией Минздрава, уже писалось ранее.
К каждому курильщику приставить специального табельщика, который будет учитывать время работы и время курения. Что курят в Минздраве?