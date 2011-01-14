Отслужившие в армии смогут претендовать на максимальное пособие по безработице

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Мужчинам, отслужившим в армии, будут платить максимальное пособие по безработице. Если, конечно, до того, как пойти служить, они работали не менее 26 недель полный рабочий день и получали зарплату, позволяющую претендовать на максимальное пособие. А после возвращения из армии встали на учет в службу занятости.

Эти условия прописаны в поправках в закон о занятости, подготовленных Минтрудом, пишет "Российская газета". Там же написано, что если мужчина работал неполное время, но более длительный период, и в перерасчете на полноценную рабочую неделю получится 26 недель, он также сможет претендовать на максимальное пособие.

Разработан этот законопроект для того, чтобы привести действующее законодательство в соответствие с постановлением Конституционного суда, принятого по результатам рассмотрения жалобы Н. Назарова.

Напомним, молодой юрист после службы в армии обратился в ЦЗН, где ему было назначено минимальное пособие по безработице. Мужчина оспорил это решение в суде и затем обратился в Конституционный суд, который встал на его сторону.

Судьи отметили, что федеральный законодатель обязан соблюдать конституционные принципы, с тем чтобы обеспечить учет фактических различий между гражданами, уволенными с работы в связи с призывом на военную службу и добросовестно исполнившими конституционную обязанность по защите Отечества, и теми лицами, которые не стремились к продолжению трудовой деятельности и обратились в органы государственной службы занятости населения спустя длительное время после увольнения, или лицами, уволенными за нарушение трудовой дисциплины либо другие виновные действия.