Эксперты просят вернуть бумажные свидетельства о праве собственности

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Отмена бумажного свидетельства о праве собственности может привести к массовому мошенничеству и злоупотреблению чиновниками своими полномочиями. К такому выводу пришли эксперты Ассоциации адвокатов России за права человека. Они обратились к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой внести изменения в закон «О государственной регистрации недвижимости».

По новым правилам вся информация о недвижимости и праве собственности содержится в ЕГРН. А бумажные свидетельства больше не выдаются.

Председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Баст считает, что свидетельство было важным документом и отказываться от него преждевременно.

— У человека на руках было подтверждение того, что он является собственником. А сейчас у него ничего не остается. Это ставит гражданина в полную зависимость от данных, внесенных или не внесенных в реестр, и соответственно является грубым нарушением права человека, — считает Мария Баст.

По ее мнению, россияне могут столкнуться с риском лишения их права собственности. Это может произойти путем подкупа регистратора, хакерских атак, коррупционного сговора чиновников или взыскания по долгу.

— Мы предлагаем для исключения массового нарушения прав граждан вернуться к практике выдачи бумажных свидетельств собственникам наряду с внесением данных в реестр, — заявила Мария Баст.

В пресс-службе Росреестра «Известиям» рассказали, что новый закон, наоборот, минимизирует угрозу мошенничества и снижает для граждан и предпринимателей риски операций на рынке недвижимости. Все записи ЕГРН хранятся в надежной электронной базе данных. Ее многократное резервное копирование и высокая степень безопасности повышают уровень защиты сведений.

В Росреестре уверены, что подделать запись в ЕГРН невозможно, так как современные технологии позволяют отследить любое вмешательство в электронный ресурс. А вот бумажное свидетельство сфальсифицировать гораздо легче.

Старший юрист практики «недвижимость» юридической фирмы «Клифф» Анжела Полторак рассказала, что для заключения любой сделки с недвижимостью (покупки, продажи, залога, дарения) каждый раз будет нужна свежая выписка из ЕГРН, полученная не более чем за 30 дней до сделки. В электронном виде процедура получения выписки упрощается. Но нельзя исключить попытки умышленного искажения информации, заносимой в ЕГРН, а также технического сбоя системы.

Однако предоставление выписок из ЕГРН платное. Например, по информации Росреестра, стоимость выписки об одном объекте недвижимости стоит 750 рублей для физических лиц и 2200 для юридических. А выписка о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве — 1500 рублей и 2950 рублей для физических и юридических лиц соответственно.