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Глава Минфина улучшил оценку дефицита федерального бюджета в 2016 году

12.01.17 17:22
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Федеральный бюджет России в 2016 году был исполнен с дефицитом в размере 3,56% валового внутреннего продукта страны, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах проходящего в Москве Гайдаровского форума.

При принятии закона о федеральном бюджете на 2016 год уровень дефицита был определен в 3%, в ноябре в закон были внесены поправки, в соответствии с которым предельный уровень дефицита был повышен до 3,66%, передает РБК.

В ходе «большой пресс-конференции» президент России Владимир Путин назвал дефицит бюджета в 3,7% ВВП «абсолютно приемлемой величиной».

В 2017 году дефицит федерального бюджета должен снизиться до 3,2% ВВП, в 2018 году — до 2,2%, в 2019 году — до 1,2%.

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