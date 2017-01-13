Клерк.Ру
 

Выходящим на пенсию в этом году нужно иметь не менее 8 лет стажа

13.01.17 17:32
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По пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года, для получения права на страховую пенсию в 2017 году необходимо иметь не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионных баллов.

Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2017 году, составляет 8,26, уточнили в отделении ПФР по Архангельской области.

Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете накопительной пенсии в 2017 году составляет 240 месяцев. Этот параметр используется только для определения размера накопительной пенсии, сама же выплата пенсии – пожизненная.

Напомним, что Федеральным законом «О страховых пенсиях», вступившем в силу с 2015 года, предусмотрено поэтапное увеличение ключевых элементов пенсионной формулы – до 30 баллов к 2025 году и 15 лет стажа к 2024 году. Поэтому гражданину, который собирается на пенсию, необходимо следить за тем, чтобы его заработанные права соответствовали необходимым требованиям.

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