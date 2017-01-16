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РФ вернула на доработку проект соглашения о пенсиях мигрантов из Таджикистана

16.01.17 13:05
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Россия не приняла предложенный Таджикистаном проект соглашения об урегулировании пенсионного обеспечения работающих в РФ трудовых мигрантов, вернув его на доработку, заявила первый заместитель председателя Агентства по социальному страхованию и пенсиям республики Назокат Одиназода.

В Москве считают, что некоторые положения проекта, который должен решить вопрос о пенсионном обеспечении тысяч таджикских мигрантов, работающих в России, противоречат российскому законодательству.

Ранее минтруда Таджикистана заявляло, что рассчитывать на пенсию могли бы граждане Таджикистана, официально работающие на территории России и обеспеченные социальным страхованием. Предполагается, что выплата пенсий будет производиться за счет социального налога, который официально работающие мигранты выплачивают в стране пребывания. Таджикские власти получат эти средства обратно и будут выплачивать в виде пенсий мигрантам, достигшим пенсионного возраста, пишет Интерфакс.

По официальным статистическим данным, число таджикских трудовых мигрантов в России составляет более 800 тыс. человек.

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