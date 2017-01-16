Клерк.Ру
 

Депутаты Госдумы будут давать почетные грамоты гражданам и организациям

16.01.17 17:11
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Совет Госдумы завтра рассмотрит проект постановления "О Почетной грамоте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

Почетной грамотой предполагается награждать граждан и организации за следующие заслуги:

  • за существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма в Российской Федерации;
  • за существенный вклад в обеспечение прав и свобод граждан Российской Федерации;
  • за существенный вклад в укрепление демократии и конституционного строя в Российской Федерации;
  • за активную общественно-политическую деятельность;
  • за многолетний и добросовестный труд;
  • за достижения в научно-исследовательской деятельности;
  • за достижения в производственной деятельности;
  • за достижения в социально-культурной сфере;
  • за достижения в сфере образования, воспитания и просветительской деятельности;
  • за достижения в укреплении и развитии международных связей.

Количество представляемых к награждению лиц строго регламентировано. Так, Председатель Госдумы может выдвинуть только две кандидатуры в год, а фракция не более двенадцати граждан (организаций).

Принимать решение о награждении будет Совет Госдумы после рассмотрения пакета требуемых документов Комитетом по регламенту и организации работы.

Среди документов, которые необходимо будет представить для получения грамоты, значится  и информация о результатах хозяйственной деятельности организации,  в том числе об отсутствии задолженностей по налогам и сборам, выплате заработной платы и других задолженностей. Вероятно, наличие долгов как-то влияет на достижения в области укрепления международных связей или демократии.

К почетной грамоте будет прилагаться нагрудный знак. Оформление, учет, регистрацию Почетной грамоты  будет осуществлять Управление государственной службы и кадров Аппарата Государственной Думы.

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2 мнения
<b>Модератор</b>
Над.К
Куча народу, получая зарплату за государственный счет, будет заниматься  раздачей фантиков и значков. И наверняка еще должности специальные введут в Аппарате, а как же?
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Аноним
, Москва
Наконец-то! А то ведь работать невозможно! Всё думаешь, какой в этом смысл, ведь в конце только деньги дадут. А тут! Благодать! Денег не дадут, зато будет, что на стенку повесить... и на грудь.
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Над.К прокомментировал материал «ИП более 10 лет не платил фиксированные взносы»
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