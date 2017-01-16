Депутаты Госдумы будут давать почетные грамоты гражданам и организациям

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Совет Госдумы завтра рассмотрит проект постановления "О Почетной грамоте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

Почетной грамотой предполагается награждать граждан и организации за следующие заслуги:

за существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма в Российской Федерации;

за существенный вклад в обеспечение прав и свобод граждан Российской Федерации;

за существенный вклад в укрепление демократии и конституционного строя в Российской Федерации;

за активную общественно-политическую деятельность;

за многолетний и добросовестный труд;

за достижения в научно-исследовательской деятельности;

за достижения в производственной деятельности;

за достижения в социально-культурной сфере;

за достижения в сфере образования, воспитания и просветительской деятельности;

за достижения в укреплении и развитии международных связей.

Количество представляемых к награждению лиц строго регламентировано. Так, Председатель Госдумы может выдвинуть только две кандидатуры в год, а фракция не более двенадцати граждан (организаций).

Принимать решение о награждении будет Совет Госдумы после рассмотрения пакета требуемых документов Комитетом по регламенту и организации работы.

Среди документов, которые необходимо будет представить для получения грамоты, значится и информация о результатах хозяйственной деятельности организации, в том числе об отсутствии задолженностей по налогам и сборам, выплате заработной платы и других задолженностей. Вероятно, наличие долгов как-то влияет на достижения в области укрепления международных связей или демократии.

К почетной грамоте будет прилагаться нагрудный знак. Оформление, учет, регистрацию Почетной грамоты будет осуществлять Управление государственной службы и кадров Аппарата Государственной Думы.