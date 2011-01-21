В Омской области коммунальщики незаконно повысили коэффициент на потребление воды

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Прокуратура Крутинского района Омской области в ходе проверки выявила нарушения законодательства при установлении повышающего коэффициента на потребление коммунальных услуг в виде холодного водоснабжения, допущенные ООО «Жилищно-коммунальный сервис».

Установлено, что в августе 2016 года директор данной организации утвердил приказ об установлении повышающего коэффициента на 1,5.

Вместе с тем проверка показала, что указанное решение принято незаконно, так как на 2016 год повышающий коэффициент должен составлять – 1,4.

В целях устранения нарушений прокурор на приказ директора компании вынес протест, по результатам рассмотрения которого в него внесены изменения, повышающий коэффициент на потребление коммунальных услуг был уменьшен до 1,4.

Потребителям произведен перерасчет платы за коммунальную услугу, сообщает Генпрокуратура.

Напомним, речь идет о тех потребителях, в квартирах которых не установлены приборы учета. По оценкам экспертов, водные счетчики сегодня установили в 70% всех домов и квартир. С электросчетчиками ситуация гораздо лучше - они есть у 95% россиян.