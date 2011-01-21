ФАС завела дело на самарского губернатора и сотрудников Газпрома

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ФАС России возбудила дело в отношении губернатора Самарской области, группы лиц ПАО «Газпром» и Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области

В антимонопольную службу поступило обращение ООО «Средневолжская газовая компания» (ООО «СВГК») на действия органов исполнительной власти региона и компаний, входящих в группу лиц ПАО «Газпром.

ФАС России установила, что с 2010 года между указанными лицами реализуется соглашение, направленное на перевод крупных потребителей газа от ООО «СВГК» к газораспределительным сетям ООО «Газпром межрегионгаз».

Кроме того, в 2011 году губернатором Самарской области совместно с «дочкой» Газпрома утверждена корректировка схемы газоснабжения и газификации на территории региона, которая является основанием для строительства новых и развития действующих газораспределительных систем. Стоит отметить, что разработка и принятие такого документа должна охватывать сети не только принадлежащие Газпрому, но и независимым организациям, сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

Несмотря на наличие в Самарской области как минимум двух газораспределительных организаций (ООО «СВГК» и ООО «Газпром газораспределение Самара») такая корректировка схемы была принята без согласования с ООО «СВГК». Антимонопольная служба также выявила, что к этой схеме у компании были замечания, которые были доведены до Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, но их не учли.

Такие действия представителей власти региона и группы лиц ПАО «Газпром» могут привести к уходу с рынка ООО «СВГК».

В этой связи возбуждено дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции (п.4 ст.16).