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В 2017 году по-прежнему действует мораторий на накопительную часть пенсии

19.01.17 11:31
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Мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно продлен и на 2017 год. В этой связи в московском отделении ПФР напомнили, что это не «заморозка пенсий» и, тем более, не «изъятие пенсионных накоплений».

Мораторий на формирование пенсионных накоплений означает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, направляются на формирование страховой пенсии. Таким образом, в любом случае все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, будут участвовать в формировании пенсии в полном объеме.

Мораторий никак не влияет на возможность перевода пенсионных накоплений в управляющие компании или из одного пенсионного фонда в другой по желанию гражданина. Но каждый гражданин должен помнить, что переводить пенсионные накопления от одного страховщика к другому чаще, чем один раз в пять лет, невыгодно, так как этот шаг уменьшает накопленный инвестиционный доход.

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