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Празднование Нового года обошлось российской семье в 14 тыс. рублей

20.01.17 16:21
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Праздничная новогодняя неделя в этом году порадовала россиян больше, чем в предыдущем: уровень удовлетворенности вырос с 72% до 78%. Недовольны каникулами остались 20% наших сограждан. Такие данные приводит ВЦИОМ.

Популярность традиционных видов отдыха в новогодние каникулы-2017 снизилась: только 35% респондентов сообщили, что ходили в гости (против 53% в 2016 г.), 23% - что гуляли на природе (против 32%). Одновременно с этим за год увеличилась доля тех, кто предпочел провести праздники дома (с 20% до 27%).

В числе других развлечений: поход с детьми на представления, в кино и т.п. (18%), посещение спектаклей, концертов (13%), поездки за город (12%) и др. В то же время трудовая активность осталась на уровне прошлого года: работать в прошедшие праздники пришлось 21% опрошенных (в 2016 г. – 20%).

Сумма средних расходов на празднование за год выросла на 17% (с 12 148 до 14 192 руб.). По отношению к предполагаемым тратам, высказанным в конце декабря, также отмечен прирост – на 14%. На подарки близким и друзьям в среднем потрачено 5 295 руб., на новогодний стол – 4 810 руб., на турпоездки, елки, рестораны и пр. – 4 087 руб. Те или иные траты совершили 97% опрошенных, и только 3% не потратили денег на празднование и каникулы.

Наиболее распространенными подарками стали парфюмерия, косметика и бижутерия (27%), конфеты, спиртные напитки (25%). В пятерку популярных подарков также вошли сувениры (15%), деньги (12%).

Данные комментирует аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев: «Хотя празднование Нового года обошлось нашим соотечественникам дороже, чем они планировали, россияне, как правило, стараются в эти дни не думать о плохом, а лишь радоваться жизни и надеяться на лучшее. Новый год – главный праздник нашей страны, и никакие экономические неурядицы не могут его испортить. Особенностью именно этого Нового года стало решение многих опрошенных провести каникулы дома, что может быть связано с финансовой стороной (без подарка в гости не пойдешь) или погодными условиями в некоторых регионах страны. Радует, что россияне по-прежнему готовы тратить деньги и время на культурный досуг – театры, кино, концерты».

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