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Главы Минфина и Минтруда предлагают ограничить расчеты наличными

23.01.17 10:33
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В субботу, на проходящем в Москве съезде партии "Единая Россия", министр финансов  Антон Силуанов предложил вернуться к рассмотрению вопроса об ограничении расчетов наличными деньгами при совершении крупных покупок. В качестве примера была приведена почему-то Индия, где в прошлом году в рамках борьбы с коррупцией запретили крупные купюры (номиналом 500 и 1000 рупий).

Силуанов предложил «двигаться постепенно», установив для начала «определенную планку для покупки дорогостоящих товаров», которые нельзя будет приобретать за наличные. В пример министр привел покупку квартир и автомобилей. «В любом случае, покупая квартиру или машину, носить деньги в сумке или чемодане — это просто, наверное, прошлый век!» — заявил глава Минфина.

В воскресенье идею поддержал глава Минтруда. "Очень правильное решение. Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там €500 нигде разменять нельзя", - передает слова Топилина ТАСС.

В 2013 году, вопрос введения ограничений на оборот наличных уже рассматривался, но никаких решений принято не было. В конце ноября 2016 года прошел слух, что к вопросу собираются вернуться только в 2018 году.

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