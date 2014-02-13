Клерк.Ру
 

О факте трудоустройства или увольнения с работы информировать ПФР пенсионеры могут электронно

23.01.17 11:32
Просмотров: 

В Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России доступна новая услуга – «Подать заявление об изменении статуса занятости». Теперь граждане могут в электронном виде уведомлять ПФР о прекращении или возобновлении трудовой деятельности.

Необходимость внедрения данного сервиса связана тем, что Пенсионный фонд осуществляет более 20 видов пенсионных и социальных выплат, право на которые зависит от того, работает получатель или нет, уточнили в отделении ПФР по Ярославской области.

Речь идет, в частности, о пенсиях за выслугу лет работников летно-испытательного состава, федеральных государственных гражданских служащих и космонавтов, социальной пенсии по старости, выплате неработающим трудоспособным лицам, которые ухаживают за инвалидами и престарелыми, о социальной доплате к пенсии и не только.

Необходимо при этом отметить, что данная опция не связана с процедурой перерасчета страховых пенсий после прекращения трудоустройства. Пенсии уволившихся граждан индексируются, как и прежде, на основании данных ежемесячной отчетности работодателей.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получать услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Новости директору
 
ПФР уточнил сроки рассмотрения заявлений о переводе пенсионных накоплений в НПФ
 
Новости директору
 
В колл-центре ПФР ответят на вопросы граждан
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения20
Клерк
Anton P. прокомментировал материал «ФНС готовит изменения в порядок ведения личного кабинета налогоплательщика»
11:32
Аноним прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
11:12
Аноним прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
11:08
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Бухгалтерские новости за вторую неделю января 2017: Теперь Готэм ваш»
11:06
Аноним прокомментировал материал «Гендиректор и главбух вместе пошли под суд за уклонение от уплаты НДС»
11:04
Клерк
yante прокомментировал материал «ФНС готовит изменения в порядок ведения личного кабинета налогоплательщика»
10:57
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «В Думе предложили упростить и ввести особое администрирование налогов для малого бизнеса»
10:56
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
10:51
Клерк
Olsama-3 прокомментировал материал «В Думе предложили упростить и ввести особое администрирование налогов для малого бизнеса»
10:48
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
10:18
Аноним прокомментировал материал «Празднование Нового года обошлось российской семье в 14 тыс. рублей»
10:17
Клерк
AFKoni прокомментировал материал «С 6 февраля изменятся реквизиты для уплаты налогов в Москве и Московской области»
09:57
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «Празднование Нового года обошлось российской семье в 14 тыс. рублей»
09:48
Аноним прокомментировал материал «Празднование Нового года обошлось российской семье в 14 тыс. рублей»
09:34
Аноним прокомментировал материал «Продажа алкоголя вблизи детских учреждений запрещена»
09:33
Клерк
Сергей Секачев прокомментировал материал «ФНС готовит изменения в порядок ведения личного кабинета налогоплательщика»
08:42
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «Празднование Нового года обошлось российской семье в 14 тыс. рублей»
08:17
Аноним прокомментировал материал «Принят новый закон об онлайн-кассах. Как сэкономить деньги и избежать штрафов?»
06:31
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме обсудили принятый законопроект о введении онлайн касс с представителями бизнес-сообщества»
05:48
Аноним прокомментировал материал «Премьер-министр Дмитрий Медведев»
05:41
Клерк
Свечков прокомментировал материал «Премьер-министр Дмитрий Медведев»
03:05
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме обсудили принятый законопроект о введении онлайн касс с представителями бизнес-сообщества»
вчера, 23:27
Клерк
Беата прокомментировал материал «В каком размере вы выплачиваете сотрудникам аванс?»
вчера, 22:33
Аноним прокомментировал материал «Уроки финансовой верности: как банкам привязать к себе клиента»
вчера, 22:21
Аноним прокомментировал материал «Где живут самые безответственные должники»
вчера, 21:45
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Предприниматель, потерявший право на ПСН, выиграл дело в Верховном суде и отстоял право применять УСН»
вчера, 18:56
Клерк
Анна201 прокомментировал материал «Учет расходов по УСН: включаются ли взносы на капремонт общего имущества дома»
вчера, 18:29
Клерк
Вилен Гарбузов прокомментировал материал «Бухгалтерские новости за вторую неделю января 2017: Теперь Готэм ваш»
вчера, 17:45
Аноним прокомментировал материал «Как оспорить кадастровую стоимость жилья и снизить налог на имущество»
вчера, 17:45
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Где живут самые безответственные должники»
вчера, 17:01
Аноним прокомментировал материал «Где живут самые безответственные должники»
вчера, 16:58
Клерк
marcbrut прокомментировал материал «Мэров предложили сажать на 15 суток за нарушения прав сирот»
вчера, 15:14
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Об изменениях в декларации 3-НДФЛ и справке 2-НДФЛ рассказали новгородские налоговики»
вчера, 12:57
Аноним прокомментировал материал «Об изменениях в декларации 3-НДФЛ и справке 2-НДФЛ рассказали новгородские налоговики»
вчера, 12:01
Аноним прокомментировал материал «- Книга учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения»
вчера, 11:35
Клерк
yante прокомментировал материал «Где живут самые безответственные должники»
вчера, 10:54
еще
 