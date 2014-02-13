О факте трудоустройства или увольнения с работы информировать ПФР пенсионеры могут электронно

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В Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России доступна новая услуга – «Подать заявление об изменении статуса занятости». Теперь граждане могут в электронном виде уведомлять ПФР о прекращении или возобновлении трудовой деятельности.

Необходимость внедрения данного сервиса связана тем, что Пенсионный фонд осуществляет более 20 видов пенсионных и социальных выплат, право на которые зависит от того, работает получатель или нет, уточнили в отделении ПФР по Ярославской области.

Речь идет, в частности, о пенсиях за выслугу лет работников летно-испытательного состава, федеральных государственных гражданских служащих и космонавтов, социальной пенсии по старости, выплате неработающим трудоспособным лицам, которые ухаживают за инвалидами и престарелыми, о социальной доплате к пенсии и не только.

Необходимо при этом отметить, что данная опция не связана с процедурой перерасчета страховых пенсий после прекращения трудоустройства. Пенсии уволившихся граждан индексируются, как и прежде, на основании данных ежемесячной отчетности работодателей.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получать услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.