Минфин выступил против легализации продаж алкоголя в интернете

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Замечания Минфина к готовящемуся законопроекту, который должен легализовать продажи алкоголя в интернете, были озвучены на заседании рабочей группы Минэкономразвития по повышению эффективности госрегулирования на алкогольном рынке, которое состоялось накануне.

Дело в том, что затраты на годовую заработную плату дополнительным сотрудникам РАР превысят доходы казны от торговли алкоголем в сети. Новые сотрудники понадобятся службе для ведения реестра компаний, которым позволят интернет-продажи спиртным, а также для их проверки и других действий, считают в Минфине. По итогам совещания в Минэкономразвития Минфину поручили посчитать потенциальные затраты на персонал, передают "Известия".

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов сказал, что «на проблему администрирования надо смотреть шире, вопрос не только в стоимости администрирования, но и в его эффективности».

Он сомневается, что новые сотрудники РАР смогут качественно осуществлять контрольные функции в отношении десятков интернет-магазинов в части соблюдения ими существующих запретов и ограничений для стационарной торговли алкоголем: запрет на продажу после 23.00, запрет на продажу лицам, не достигшим 18 лет, запрет на продажу алкоголя в объектах социальной инфраструктуры и на прилегающих территориях и др.