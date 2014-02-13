Около трети россиян оправдывают уклонение от уплаты налогов и супружескую измену

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ВЦИОМ представил сегодня данные исследования об отношении россиян к различным проступкам и противозаконным действиям.

На фоне супружеской измены и пьянства использование ненормативной лексики не кажется таким уж злостным проступком: 44% считают возможным употребление грубых ругательных слов, а 10% даже предлагают относиться к этому снисходительно. Категорически против употребления мата высказываются 45% граждан.

Присвоение найденных вещей и денег допускает 41% опрошенных, не допускают - 55%.

Адюльтер готовы оправдать 27% опрошенных, однако нетерпимых к супружеской неверности все же вдвое больше: 67%.

К злоупотреблению алкоголем, алкогольной зависимости довольно лояльно относится 21% россиян, считают недопустимым – 78%. Безусловно достойны общественного порицания, по мнению более трех четвертей респондентов, публичное проявление неприязни к представителям другого вероисповедания (80%) и национальности (81%) – допустимым или заслуживающим снисхождения подобные поступки считают 16% и 15%, соответственно.

В числе противоправных действий мягче всего наши сограждане относятся к безбилетному проезду в общественном транспорте: 39% считают допустимым в определенных случаях, 11% - всегда достойным снисхождения. С другой стороны, 48% нетерпимы к подобному поведению.

Более трети опрошенных допускают в отдельных случаях или постоянно такие нарушения, как курение в общественных местах (42%), сопротивление полиции (35%) – напротив, не находят этому оправдания 56% и 60%, соответственно.

Уклонение от службы в армии (33%) и от уплаты налогов (29%) значительная часть респондентов также считает в той или иной мере возможным, однако 64% и 68% по отношению к этим случаям непреклонны, сообщает ВЦИОМ.

Дача или получение взятки вызывает еще более резкую реакцию: 83% не находят этому оправдания, и только 15% говорят, что в ряде случаев это допустимо или заслуживает снисхождения.

По отношению к употреблению наркотиков наши сограждане высказываются наиболее твердо: 93% считают это недопустимым и лишь 6% придерживаются обратного мнения.