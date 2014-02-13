ФСС объяснил недостаточное обеспечение инвалидов колясками дефицитом фонда

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Фонд социального страхования связал проблемы с обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) с дефицитом бюджета фонда. Для решения проблемы недостаточного обеспечения инвалидов креслами-колясками ФСС в 2016 году заключил соглашение о сотрудничестве с «Русфондом».



«Проблемы с обеспечением инвалидов связаны с объективными причинам, в частности с дефицитом бюджета. Со своей стороны Фонд социального страхования на принципах частно-государственного партнерства привлекает к решению этой проблемы общественные организации, в частности, "Русфонд", с которым было в 2016 году заключено соглашение о сотрудничестве», — сообщили RNS в фонде.



Ранее коллегия Счетной палаты отметила недостаточность обеспечения инвалидов креслами-колясками.



«Деятельность ФСС и его региональных отделений в целом позволяет с достаточной степенью эффективности реализовывать государственные функции по предоставлению инвалидам кресел-колясок... Вместе с тем, несмотря на ряд позитивных моментов, обеспечение инвалидов креслами-колясками в целом остается недостаточным», — заключили аудиторы.



По данным Счетной палаты, за 2014–2015 годы креслами-колясками обеспечено 253,7 тыс. инвалидов (в 2014 году — 110,1 тыс. инвалидов, в 2015 году — 143,6 тыс. инвалидов).



Коллегия Счетной палаты также отметила, что российский рынок производителей инвалидных кресел-колясок развит недостаточно и ему трудно конкурировать с зарубежными компаниями. Анализ цен у поставщиков зарубежных кресел-колясок показал, что зачастую они ниже, чем у российских производителей на аналогичные изделия.



«В 2015 году цена на кресло-коляску с ручным приводом комнатную иностранного производства, приобретенную у поставщика, на 3,4 тыс. рублей ниже, чем у аналогичного кресла-коляски отечественного производства», — сообщили аудиторы.