После увольнения проиндексированную пенсию не сразу дождешься

Просмотров:

Как известно, с 2016 года индексация пенсий работающим пенсионерам не производится. В этой связи все работодатели сдают в ПФР отчет по форме СЗВ-М.

После увольнения пенсионер получает проиндексированную пенсию, но происходит это только спустя 4 месяца. Так, в феврале 2017 года проиндексированную пенсию получат те пенсионеры, которые уволились в октябре 2016 года. Дело в том, что если пенсионер уволился в октябре, форму СЗВ-М, в которой он не будет фигурировать, работодатель сдаст в декабре за ноябрь. Соответственно, ПФР в январе вынесет решение о выплате с 1 февраля 2017 года пенсии с учетом индексации.

Между тем в Совете Федерации предложили законодательно утвердить, что индексация бросившим работу пенсионерам будет восстанавливаться со следующего месяца после увольнения.

А что думают по этому поводу наши читатели? Этот вопрос мы попытаемся выяснить в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.

Что следует поменять в системе индексации пенсий? 1 Ничего менять не надо. Пусть все остается как есть Индексировать пенсию надо сразу после увольнения, а не спустя 4 месяца Надо отменить СЗВ-М и вернуть индексации пенсий для работающих пенсионеров



Отдел новостей ИА "Клерк.Ру". Все статьи источника