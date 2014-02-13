После увольнения проиндексированную пенсию не сразу дождешься
Как известно, с 2016 года индексация пенсий работающим пенсионерам не производится. В этой связи все работодатели сдают в ПФР отчет по форме СЗВ-М.
После увольнения пенсионер получает проиндексированную пенсию, но происходит это только спустя 4 месяца. Так, в феврале 2017 года проиндексированную пенсию получат те пенсионеры, которые уволились в октябре 2016 года. Дело в том, что если пенсионер уволился в октябре, форму СЗВ-М, в которой он не будет фигурировать, работодатель сдаст в декабре за ноябрь. Соответственно, ПФР в январе вынесет решение о выплате с 1 февраля 2017 года пенсии с учетом индексации.
Между тем в Совете Федерации предложили законодательно утвердить, что индексация бросившим работу пенсионерам будет восстанавливаться со следующего месяца после увольнения.
А что думают по этому поводу наши читатели? Этот вопрос мы попытаемся выяснить в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.
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Аноним, Вы писали:
Нельзя отменять материнский капитал, наоборот, нужно всячески поддерживать молодые семьи с детьми, иначе пенсии скоро никто нам не заработает. Нужно пощипать немного банкиров и хозяев наших с вами сырьевых ресурсов, там денег немерено, пусть поделятся с бедными пенсионерами.
Аноним, Вы писали:
Дело в том, что решение о наших пенсиях принимают люди, которые имеют совсем другие доходы, чем 10-15 тысяч. Сейчас, добравшись до власти, они постараются обеспечить себя так, чтобы и внукам хватило. А, кроме того, для себя они приняли свой закон о пенсиях и знают, что и в будущем они будут получать очень неплохие пенсии.