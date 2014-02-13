Клерк.Ру
 

После увольнения проиндексированную пенсию не сразу дождешься

06.02.17 11:31
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Как известно, с 2016 года индексация пенсий работающим пенсионерам не производится. В этой связи все работодатели сдают в ПФР отчет по форме СЗВ-М.

После увольнения пенсионер получает проиндексированную пенсию, но происходит это только спустя 4 месяца. Так, в феврале 2017 года проиндексированную пенсию получат те пенсионеры, которые уволились в октябре 2016 года. Дело в том, что если пенсионер уволился в октябре, форму СЗВ-М, в которой он не будет фигурировать, работодатель сдаст в декабре за ноябрь. Соответственно, ПФР в январе вынесет решение о выплате с 1 февраля 2017 года пенсии с учетом индексации.

Между тем в Совете Федерации предложили законодательно утвердить, что индексация бросившим работу пенсионерам будет восстанавливаться со следующего месяца после увольнения.

А что думают по этому поводу наши читатели? Этот вопрос мы попытаемся выяснить в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.

Что следует поменять в системе индексации пенсий? 1

Ключевые слова: пенсия, индексация пенсий

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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12 мнений
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Аноним
, Ростов-на-Дону
какой может быть комментарий, если председатель правления ПФ Антон Дроздов в Российской газете от 19 января этого года пишет " .....после прекращения трудовой деятельности, ПФ увеличит пенсию с учётом всех * пропущенных индексаций" !!!!! А на деле, после прекращения работы ,индексацию начислят  аж спустя 4 месяца. Обманывали нас и ещё будут обманывать!!!! Спасибо!!!!
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Аноним
, Москва
Надо отменить материнский капитал, а пенсию увеличить. Нечего отбирать заработанные многолетним трудом деньги у пенсионеров на материнский капитал. Пусть работают, а не прикрываются детьми. Сколько же можно рожать и жить за счет других.
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Аноним
, Улан-Удэ
пенсионер идет работать не от хорошей жизни,а  от нищенской пенсии,но государство не дает вздохнуть более свободно,видимо этот закон принимали молодые люди,которые считают.что они никогда не  будут пенсионерами .Это прямое наплевательство  на пожилых людей,тех которые честно работали когда были молодыми.  Стыдно .но неслучайно  нас называют Иванами не помнящими родства.
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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

Надо отменить материнский капитал, а пенсию увеличить. Нечего отбирать заработанные многолетним трудом деньги у пенсионеров на материнский капитал. Пусть работают, а не прикрываются детьми. Сколько же можно рожать и жить за счет других.

 Нельзя отменять материнский капитал, наоборот, нужно всячески поддерживать молодые семьи с детьми, иначе пенсии скоро никто нам не заработает. Нужно пощипать немного банкиров и хозяев наших с вами сырьевых ресурсов, там денег немерено, пусть поделятся с бедными пенсионерами.

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Аноним
, Владикавказ
Пенсионеры работают не от радости, а от нищеты. Все платежи, налоги увеличиваются каждый год, зарплата стоит на месте, еще и пенсию урезают. Государство ищет с кого взять, но кому больше дать не обсуждает. Особенно растут налоги и ЖКХ. 
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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

пенсионер идет работать не от хорошей жизни,а  от нищенской пенсии,но государство не дает вздохнуть более свободно,видимо этот закон принимали молодые люди,которые считают.что они никогда не  будут пенсионерами .Это прямое наплевательство  на пожилых людей,тех которые честно работали когда были молодыми.  Стыдно .но неслучайно  нас называют Иванами не помнящими родства.

 Дело в том, что решение о наших пенсиях принимают люди, которые имеют совсем другие доходы, чем 10-15 тысяч. Сейчас, добравшись до власти, они постараются обеспечить себя так, чтобы и внукам хватило. А, кроме того, для себя они приняли свой закон о пенсиях и знают, что и в будущем они будут получать очень неплохие пенсии.

<b>Модератор</b>
бух2007
председатель правления ПФ Антон Дроздов в Российской газете от 19 января этого года пишет " .....после прекращения трудовой деятельности, ПФ увеличит пенсию с учётом всех * пропущенных индексаций" !!!!! А на деле, после прекращения работы ,индексацию начислят аж спустя 4 месяца.

 

Ну индексируют в итоге все-таки с учетом всех коэффициентов. Но вот эти 4 месяца,которые выпадают из индексации - это уже перебор. Под шумок индексации лишили не только работающих, но и неработающих на эти 4 месяца.
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Аноним
, Москва
Индексируют пенсию какая была на дату увольнения. Что бы размер пенсии умножить на 4% -надо применить высшую математику, а без нее не как.Поэтому наше правительство 3-4 месяца и отводит для  перерасчета,   Чем позднее индексируют ,тем больше с экономят. 





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Аноним
, Санкт-Петербург
Нищенская зарплата а, затем и нищенская пенсия заставляет людей работать до смерти, продолжаю работать в музыкальной школе преподавателем на 1,5 ставки(это 11000 рублей чистыми + моя пенсия 8 327=19327р.это круто) НЕМЕДЛЕННО ВЕРНИТЕ ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!и естественно нндексировать пенсию со следующего месяца сразу после окончания работы!!!!!!!!!!!!
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Аноним
, Вельск
прежде чем лишать индексации работающих пенсионеров ,необходимо посмотреть доход  от зп  . Пенсия в 15000  при  трудовом стаже 42г. и з/п  минималка  ,вот это доход.А то всех уравняли и чиновников и простого сторожа.
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Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить
 
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Пенсия должна быть 30 тыс. рублей!
 
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