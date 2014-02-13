Срок начала выдачи загранпаспортов нового поколения через МФЦ перенесен на год

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Правительство РФ внесло изменения в своё постановление от 27.09.2011 N 797, которым был установлен срок начала представления услуг по оформлению и выдаче загранпаспортов гражданина РФ, содержащих электронный носитель информации.

С 1 февраля 2017 г. должны были представлять такие услуги не менее чем в одном многофункциональном центре, расположенном в городском округе и административном центре муниципального района с численностью населения свыше 100 тыс. человек, а также в городе федерального значения. А с 1 января 2018 г. - не менее чем в одном многофункциональном центре, расположенном в городском округе и административном центре муниципального района с численностью населения свыше 50 тыс. человек.

В связи с неготовностью ведомств, сроки перенесены: 1 февраля 2017 года на 1 февраля 2018 года, а 1 января 2018 года на 1 июля 2018 года.