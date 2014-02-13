Граждане России стали реже отказываться от СНИЛС по религиозным убеждениям

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Граждане России в 2016 году написали в Пенсионный фонд России 1267 обращений об отказе от постоянного страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС) в связи с религиозными и иными мотивами

Согласно данным ПФР, число обращений об отказе уменьшается, сообщили RNS в ПФР. В прошлом году количество обращений снизилось на 11%, в 2015 году — почти на 20% по сравнению с 2014 годом.

«Обращения, в которых сообщается об отказе от СНИЛСа: 2016 год — 1267 обращений; 2015-й — 1426 обращений; 2014-й — 1776 обращений», — рассказали в Пенсионном фонде.



В ПФР уточнили, что такие обращения носят единичный характер, и большинство граждан, отказывающихся от СНИЛС, все равно учтены в системе обязательного пенсионного страхования.