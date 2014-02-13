Профильный комитет Госдумы не поддержал передачу санкционных продуктов на социальные нужды

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Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, который допускает безвозмездную передачу санкционной продовольственной продукции на социально значимые нужды.

Проект устанавливает, что запрещенные к ввозу на территорию РФ сельхозпродукция, сырье и продовольствие надлежащего качества, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям, которые произведены в странах, принявших решение о введении экономических санкций в отношении РФ, подлежат безвозмездной передаче на социально значимые нужды.

Данная мера соответствует общемировой тенденции, направленной на экономное отношение к продуктам питания в целях поддержки социально незащищенных слоев граждан с низкими доходами, пояснял ранее автор законодательной инициативы, сенатор Антон Беляков. Безвозмездная передача санкционных товаров на социально значимые нужды также будет соответствовать внутренним, социально-экономическим запросам России, передает РИА Новости его слова.

Однако комитет по экономполитике обращает внимание, что положения законопроекта не согласуются с законом "О специальных экономических мерах" и принятыми в соответствии с ним указами президента РФ, а также законом "О таможенном регулировании в РФ". Кроме того, законопроект не содержит четкого механизма реализации безвозмездной передачи товаров на социально значимые нужды и не определяет, что к таким нуждам относится.