Клерк.Ру
 

Профильный комитет Госдумы не поддержал передачу санкционных продуктов на социальные нужды

09.02.17 16:27
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Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, который допускает безвозмездную передачу санкционной продовольственной продукции на социально значимые нужды.

Проект устанавливает, что запрещенные к ввозу на территорию РФ сельхозпродукция, сырье и продовольствие надлежащего качества, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям, которые произведены в странах, принявших решение о введении экономических санкций в отношении РФ, подлежат безвозмездной передаче на социально значимые нужды.

Данная мера соответствует общемировой тенденции, направленной на экономное отношение к продуктам питания в целях поддержки социально незащищенных слоев граждан с низкими доходами, пояснял ранее автор законодательной инициативы, сенатор Антон Беляков. Безвозмездная передача санкционных товаров на социально значимые нужды также будет соответствовать внутренним, социально-экономическим запросам России, передает РИА Новости его слова.

Однако комитет по экономполитике обращает внимание, что положения законопроекта не согласуются с законом "О специальных экономических мерах" и принятыми в соответствии с ним указами президента РФ, а также законом "О таможенном регулировании в РФ". Кроме того, законопроект не содержит четкого механизма реализации безвозмездной передачи товаров на социально значимые нужды и не определяет, что к таким нуждам относится.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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8 мнений
Клерк
bestiya7460
, Челябинск
Божечки мои, про какие санкционные продукты они вообще говорят, чешут все эти продукты, перемаркерованные в Белоруссии, спокойно в Россию....
Клерк
Gvozdi4ca
, Кемерово

bestiya7460, Вы писали:


Границу установят с Белоруссией, штрафы введут, законопроект опубликован 1 февраля 2017.

 

и никому это до сих пор не мешает.....  

 

через Казахстан могут пойти
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Аноним
, Москва
А сами по-прежнему ЖРУТ все эти санкционные продукты!!!
Так они ж народа ради! Чтоб он не потравился, значит, депутаты перерабатывают продукт, зато потом смогут рассказать, как страдали от иноземной снеди.
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Аноним
, Санкт-Петербург
Москва исстрадалась, "жрать" нечего, на выставки-распродажи ходите, та же Белоруссия имеет неплохую продукцию.  А "переработку" даже скотине не  даст Роспотребнадзор.
Люди которым это нравится
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