Россияне не жалуют мигрантов

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ВЦИОМ представил сегодня данные исследования мнения россиян по вопросам миграционной политики в отношении жителей стран СНГ.

Большинство россиян (71%) не поддерживают идею упрощения процедуры получения российского гражданства для мигрантов из стран СНГ, в том числе более трети опрошенных выступают за ужесточение требований (36%), за сохранение в нынешнем виде – 35%. Идею упрощения процедур поддержало 19% опрошенных, причем наибольшее количество сторонников такого подхода – среди 60-летних и старше (27%), то есть имевших длительный опыт совместного сосуществования в рамках единого советского государства.

Предложение о проведении амнистии мигрантов из стран СНГ, длительное время находящимся в России с нарушением законодательства, также воспринимается критично: против высказываются 59%, за – 36%. По словам сторонников инициативы, данная мера поможет прежде всего вывести мигрантов из тени («они будут жить на законных основаниях» - 63%, платить налоги – 46%), а также снизить уровень преступности (28%).

Данные опроса комментирует директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова: «Нестабильная экономическая ситуация и непрогнозируемая ситуация на рынке труда – не лучшее время для либерализации миграционного законодательства, упрощения процедур получения гражданства. На отношение к вопросам регулирования миграционных процессов оказывают влияние и серьезные проблемы, с которыми столкнулись европейские страны в результате неконтролируемого притока мигрантов. Есть понимание, что стимулирование притока новых ресурсов из стран ближнего зарубежья, проведение миграционной амнистии для незаконно находящихся на территории Российской Федерации – меры, которые могут усилить конкуренцию на рынке труда, а также потребуют выделения дополнительных расходов. Однако проблема теневой занятости мигрантов – одна из ключевых задач в области управления миграционными процессами, требующих решения».