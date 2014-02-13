Клерк.Ру
 

Россияне не жалуют мигрантов

10.02.17 16:31
Просмотров: 

ВЦИОМ представил сегодня данные исследования мнения россиян по вопросам миграционной политики в отношении жителей стран СНГ.

Большинство россиян (71%) не поддерживают идею упрощения процедуры получения российского гражданства для мигрантов из стран СНГ, в том числе более трети опрошенных выступают за ужесточение требований (36%), за сохранение в нынешнем виде – 35%. Идею упрощения процедур поддержало 19% опрошенных, причем наибольшее количество сторонников такого подхода – среди 60-летних и старше (27%), то есть имевших длительный опыт совместного сосуществования в рамках единого советского государства.

Предложение о проведении амнистии мигрантов из стран СНГ, длительное время находящимся в России с нарушением законодательства, также воспринимается критично: против высказываются 59%, за – 36%. По словам сторонников инициативы, данная мера поможет прежде всего вывести мигрантов из тени («они будут жить на законных основаниях» - 63%, платить налоги – 46%), а также снизить уровень преступности (28%).

Данные опроса комментирует директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова: «Нестабильная экономическая ситуация и непрогнозируемая ситуация на рынке труда – не лучшее время для либерализации миграционного законодательства, упрощения процедур получения гражданства. На отношение к вопросам регулирования миграционных процессов оказывают влияние и серьезные проблемы, с которыми столкнулись европейские страны в результате неконтролируемого притока мигрантов. Есть понимание, что стимулирование притока новых ресурсов из стран ближнего зарубежья, проведение миграционной амнистии для незаконно находящихся на территории Российской Федерации – меры, которые могут усилить конкуренцию на рынке труда, а также потребуют выделения дополнительных расходов. Однако проблема теневой занятости мигрантов – одна из ключевых задач в области управления миграционными процессами, требующих решения».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Новости директору
 
Россияне считают, что иностранные актеры стремятся получить российское гражданство из-за низких налогов
 
Трудовые новости
 
Поток трудовых мигрантов в Москву вырос в 2,5 раза
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения36
Аноним прокомментировал материал «Что следует поменять в системе индексации пенсий?»
17:31
Аноним прокомментировал материал «Расчетный листок – документ, необходимый любому работодателю»
17:20
Аноним прокомментировал материал «К 1 апреля доллар будет стоит 55 рублей, евро 63»
17:17
Аноним прокомментировал материал «Главное за неделю: про статусы в платежках по страховым взносам, плата за «гламур», помогите Никите заработать 10 000 рублей»
17:07
Аноним прокомментировал материал «Отменят или нет транспортный налог? Что известно на данный момент»
15:50
Аноним прокомментировал материал «Владимир Туров: спасибо Клерк.ру, я теперь тоже битый»
14:33
Аноним прокомментировал материал «Волгоградским налогоплательщикам необходимо перерегистрировать более 34 тысяч единиц ККТ»
14:25
Аноним прокомментировал материал «Минздрав предлагает назначить страхователями самозанятых лиц региональные власти»
14:14
Аноним прокомментировал материал «После увольнения проиндексированную пенсию не сразу дождешься»
14:10
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
14:02
Аноним прокомментировал материал «Что следует поменять в системе индексации пенсий?»
13:45
Аноним прокомментировал материал «В ФНС заявляют об отсутствии проблем при переходе на новые ККМ»
13:38
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В ФНС заявляют об отсутствии проблем при переходе на новые ККМ»
13:35
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Налоговикам закон не писан: нарушение сроков проверки оправдано судом»
13:30
Аноним прокомментировал материал «Налоговикам закон не писан: нарушение сроков проверки оправдано судом»
13:14
Аноним прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста включили в предложения к экономсовету при президенте РФ»
12:59
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «В ФНС заявляют об отсутствии проблем при переходе на новые ККМ»
12:27
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «На покупку онлайн-ККТ дадут вычет в размере 18 тыс. рублей, но не всем»
12:21
Аноним прокомментировал материал «Данные о покупках с кассовых аппаратов будут продаваться всем желающим»
12:05
Аноним прокомментировал материал «Что следует поменять в системе индексации пенсий?»
12:01
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Как законно снизить налоги с помощью патентной системы налогообложения»
12:00
Аноним прокомментировал материал «После увольнения проиндексированную пенсию не сразу дождешься»
11:54
Аноним прокомментировал материал «На покупку онлайн-ККТ дадут вычет в размере 18 тыс. рублей, но не всем»
10:20
Аноним прокомментировал материал «Что следует поменять в системе индексации пенсий?»
09:53
Аноним прокомментировал материал «ПФР, не получив данных из ИФНС, пытался взыскать 140 тыс. рублей взносов с ИП, исправно сдающего декларации»
09:30
Аноним прокомментировал материал «Банк заподозрил предпринимателя в обнале»
09:16
Аноним прокомментировал материал «При покупке квартиры до 2001 года можно получить имущественный вычет по НДФЛ на сумму до 600 тыс. рублей»
08:58
Аноним прокомментировал материал «После увольнения проиндексированную пенсию не сразу дождешься»
08:29
Аноним прокомментировал материал «После увольнения проиндексированную пенсию не сразу дождешься»
08:21
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В ФНС заявляют об отсутствии проблем при переходе на новые ККМ»
08:11
Аноним прокомментировал материал «ИП-работодателям не нужно регистрироваться в ИФНС»
07:46
Аноним прокомментировал материал «После увольнения проиндексированную пенсию не сразу дождешься»
04:14
Аноним прокомментировал материал «Депутаты предложили продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет»
01:31
Аноним прокомментировал материал «После увольнения проиндексированную пенсию не сразу дождешься»
00:06
Аноним прокомментировал материал «Что следует поменять в системе индексации пенсий?»
вчера, 23:14
Аноним прокомментировал материал «После увольнения проиндексированную пенсию не сразу дождешься»
вчера, 23:09
еще
 