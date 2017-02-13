Нелепые детские имена попадут под запрет
В этом месяце Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий называть детей нелепыми именами. Документ внесла сенатор Валентина Петренко. В нем говорится о том, что имя «не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности». В дальнейшем проект может быть доработан таким образом, что под запретом окажутся также нелепые имена, названия месяцев и т.д.
В общем, никаких БОЧей, Даздраперм и прочей экзотики.
В комментариях к материалу наши читатели поделились своими наблюдениями, рассказали о своих знакомых с экзотическими именами. Среди таких имен, в частности, Трактор Иванович, Вилиулен (составное от В. И. Ленина), Ляля Рекламовна и другие.
Клерк.ру, со своей стороны, решил выяснить, что думают по поводу предполагаемого запрета на странные имена читатели нашего портала. Предлагаем вам принять участие в соответствующем опросе.
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