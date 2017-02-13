Клерк.Ру
 

Нелепые детские имена попадут под запрет

13.02.17 11:31
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В этом месяце Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий называть детей нелепыми именами. Документ внесла сенатор Валентина Петренко. В нем говорится о том, что имя «не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности». В дальнейшем проект может быть доработан таким образом, что под запретом окажутся также нелепые имена, названия месяцев и т.д.

В общем, никаких БОЧей, Даздраперм и прочей экзотики.

В комментариях к материалу наши читатели поделились своими наблюдениями, рассказали о своих знакомых с экзотическими именами. Среди таких имен, в частности, Трактор Иванович, Вилиулен (составное от В. И. Ленина), Ляля Рекламовна и другие.

Клерк.ру, со своей стороны, решил выяснить, что думают по поводу предполагаемого запрета на странные имена читатели нашего портала. Предлагаем вам принять участие в соответствующем опросе.

Следует ли запретить нелепые детские имена?

Ключевые слова: имя ребенка

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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3 мнения
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Аноним
, Подольск
Да пусть как хотят и называют. Хоть Табуретка. Им же расхлёбывать. Раз мозгов нет. Пусть чайной ложной пьют всю жизнь.
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Аноним
но расхлебывать-то детям,а они в чем виноваты? Только родился и вот тебе подарочек
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Аноним
, Пермь
У нас в Перми народ с ума сходит. Называют детей то Люцифер, то Россия. Креатив зашкаливает, а детям жить с такими именами. Детей надо спасать от такой дури.
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