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Разработана программа массового строительства жилья в малых городах и сельской местности

14.02.17 11:33
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Общественный совет при Минстрое разработал проект программы строительства жилья в малых городах и на сельских территориях. В ее основе лежит идея объединения строительных организаций, производителей материалов и сельхозпроизводителей на местах в кооперативы, которые будут выдавать своим сотрудникам займы по относительно низкой ставке.

— В малых городах и сельской местности живет половина населения страны. При этом темпы ввода жилья в областных центрах и в малых городах и сельских поселениях различаются в разы, — рассказал «Известиям» президент Центрального объединения сельских строительных организаций, председатель комиссии по строительству в сельском хозяйстве Общественного совета при Минстрое Сергей Мытарев. — В советское время, например, в процентном отношении объемы были одинаковыми и в областных центрах, и в райцентрах, и в сельской местности. Наша концепция предлагает создание некоммерческих кооперативных сообществ. В них могут входить юридические лица, работающие на сельских территориях, — от фермеров до производителей местных стройматериалов. Каждый кооператив создаст фонд развития, в котором будут аккумулированы средства юрлиц.

В некоторых регионах такие кооперативы уже созданы. Например, в Пермском крае — «ЧайковскийАгроСтрой».

— Но это отдельные инициативы, — отметил Сергей Мытарев. — А мы предлагаем распространить это на всю страну и привлечь к финансированию этих программ федеральный и региональные бюджеты. Я просил президиум Общественного совета при Минстрое утвердить концепцию на уровне правительства. Это нужно для того, чтобы у людей было больше доверия к кооперативам, а это возможно, если система будет создаваться при содействии государства

Председатель правления пермского кооператива «ЧайковскийАгроСтрой» Артем Трефилов объяснил, почему сотрудникам предприятий выдают займы всего лишь под 5% и в чем смысл такого кредита для собственников компаний.

— Заработка на этом у нас нет, — сказал он. — Но задача кооператива как некоммерческой организации — развитие предприятий, которые в него входят. Тем самым у них есть оборот, для строителей есть работа, для производителей стройматериалов — сбыт. А сельхозпроизводители получают возможность привлекать и удерживать кадры: получив жилье, они не уезжают, а остаются работать.

— Местные строительные организации должны быть заинтересованы, потому что им нужно где-то работать, — подтверждает Сергей Мытарев. — Да и предприятия стройиндустрии на основе местных строительных материалов могут участвовать в этой кооперации. Стройкомплекс сейчас сидит без работы, половина предприятий банкротится. Они готовы участвовать в любой программе, лишь бы получить объемы строительства и небольшой доход, чтобы сохранить коллектив. В маленьких городах никто не будет брать ипотеку под 10–12%.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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