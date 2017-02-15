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Компании вернули незаконно изъятый алкоголь после вмешательства бизнес-омбудсмена

15.02.17 12:32
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В конце декабря 2016 года в адрес курского бизнес-омбудсмена Владимира Казарина обратились компании ООО «Дешевый плюс» и ООО «Радуга», осуществляющие реализацию алкогольной продукции.

Суть проблемы свелась к тому, что на протяжении нескольких месяцев в различных магазинах, принадлежащих обществам, было изъято сотрудниками полиции свыше 360 бутылок алкоголя (водка, коньяк) на общую сумму 110 000 рублей. Причем, изъятия проходили с завидной периодичностью – один раз в месяц, с октября по декабрь. При этом сотрудники полиции не пользовались оборудованной в одном из магазинов системой ЕГАИС, предназначенной для установления подлинности произведенной продукции и движения от производителя к покупателю, сообщается на сайте бизнес-защитника.

В декабре 2016 года директору ООО «Дешевый плюс» все же была возвращена часть продукции, в количестве 69 бутылок, но никак ни весь товар.

Приняв жалобу к рассмотрению, региональный омбудсмен Владимир обратился в адрес начальника Управления МВД России по Курской области с просьбой проверить законность действий сотрудников полиции по факту изъятия алкогольной продукции.

По информации областного УМВД поводом для проведения проверок компаний послужили сообщения о фактах незаконной реализации алкоголя. Однако после изучения материалов дела выяснилось, что сотрудники, проводившие изъятие, действовали в нарушение закона, в связи с чем были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Вся изъятая продукция была возвращена на прилавки магазинов.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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