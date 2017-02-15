Глава Счетной палаты поддержала передачу контроля госзакупок Казначейству

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Глава Счетной палаты Татьяна Голикова поддержала перераспределение полномочий по контролю работы контрактной системы от Минэкономразвития к Минфину и Казначейству.



«Я считаю это абсолютно правильным, потому что создание интегрированной системы, а сегодня все в основном сосредоточено в руках министерства финансов и Казначейства, позволит существенно разбюрократить и опрозрачить эту процедуру как с точки зрения нормативного регулирования, так и с точки зрения отслеживания всех процессов», — заявила RNS глава Счетной палаты.

Она отметила, что объединение электронного бюджета с обоснованием бюджетных ассигнований, портала госзакупок, нормирования закупок и соответствующий контроль, включая санкционирование повысит эффективность госзакупок.



«Сегодня только нормативное регулирование находится в руках министерства, а все остальное — исполнение и внутренний контроль, который передан от Росфиннадзора Казначейству, тоже теперь находится у Казначейства, и если удастся объединить в себе систему электронного бюджета с обоснованием бюджетных ассигнований, портал госзакупок, нормирование закупок, которое сегодня тоже существует в системе Минфина, и соответствующий контроль, включая санкционирование расходов и их осуществление, то это не только упростит, но и повысит существенную эффективность тех ресурсов, которые сегодня планируются в бюджете», — сказала Голикова.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на поручение вице-премьера Игоря Шувалова сообщил, что вопрос перераспределения полномочий по контролю работы контрактной системы между Минэкономразвития и Минфином сформулирован как тема для межведомственной дискуссии и министру экономического развития Максиму Орешкину и министру финансов Антону Силуанову до 16 февраля поручено «проработать предложения об уточнении полномочий министерств и ведомств в сфере закупок товаров, работ, услуг и представить в правительство проекты нормативно-правовых актов.