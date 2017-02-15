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Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы

15.02.17 14:02
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Ухудшение ситуации в российском ОСАГО произошло из-за роста цен на запчасти и деятельности недобросовестных посредников и автоюристов, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая сегодня в Совете Федерации.

"Ситуация на рынке ОСАГО ухудшилась, когда падение курса рубля вызвало удорожание запчастей. Это объективно экономический фактор, который потребовал повышения тарифа по ОСАГО. Но одновременно на ситуацию на рынке негативно влияли и нерыночные факторы – деятельность автоюристов, которые буквально исказили ситуацию на рынке отдельных регионов", — пояснила Набиуллина, подчеркнув, что этот вид страхования является наиболее проблемным и, одновременно, наиболее социально-значимым.

Как напоминает РИА Новости, ЦБ дважды повышал базовые тарифы по ОСАГО. Осенью 2014 года тариф был увеличен на 30%. Также был увеличен лимит выплат за имущественный ущерб — со 120 тысяч до 400 тысяч рублей, по жизни и здоровью — со 160 тысяч до 500 тысяч рублей. Весной 2015 года ЦБ снова повысил тариф, на этот раз на 40%, и расширил тарифный коридор.

Глава ЦБ подчеркнула, что приоритет регулятора – интересы потребителей. "Мы применяли меры воздействия к страховщикам, чтобы восстановить доступность ОСАГО в проблемных регионах… Были введены продажи ОСАГО через "единого агента". С этого года обязательна продажа ОСАГО в электронном виде", — уточнила она.

Набиуллина также напомнила, что готовится закон о приоритетности урегулирования убытков в натуральной форме, который проходит сейчас через "серьезные и горячие обсуждения". "На наш взгляд, это сделает ОСАГО неинтересным для недобросовестных посредников и автоюристов… Необходимо прекратить выбивание средств из страховщиков автоюристами, чьей целью является не восстановление нарушенных прав потерпевшего, а максимизация штрафов, взыскиваемых со страховщика в свою пользу в судебном порядке", — заключила глава ЦБ.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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7 мнений
Клерк
gordana
, Йошкар-Ола
Над.К,
если страховые компании будут выплачивать страхователю всё, что ему положено в полном объеме, автоюристы исчезнут как класс. ;)
Вот это для страховых как раз сверхневыгодно, далеко не все облапошенные клиенты обращаются к юристам.
<b>Модератор</b>
Над.К
gordana, все ровно наоборот - если бы не автоюристы, страховые компании сейчас платили бы меньше. Понятное дело, что если бы страховые компании не старались уцепиться за всё, что угодно, лишь бы не платить, то автоюристы были бы не нужны. Но подозревать в сговоре страховщиков с автоюристами... Это что-то из области фантастики.
Клерк
НатальяС
, Краснодар
НатальяС, судя по всему Вы совсем не в теме. Страховым компаниям как раз автоюристы страшно невыгодны

 

Я как раз в теме, получала я такое возмещение. И у всех нас, кто безвинно пострадавший, на кого наехали в прямом смысле, кто одновременно сидел в очереди, а были люди, занимавшие её с ночи, сложилось такое мнение, поскольку оформление было такое медленное, что естественно, люди не выдерживали, шли к этим юристам.
<b>Модератор</b>
Над.К
Страшно далеки вы от народа.

 Да нет, я как раз в теме, поскольку где-то полгода назад интересовалась проблемой. Так что далека тут не я ;) И таки мнение своё я строю не по домыслам в очередях, вот тамошнее ОБС самое недостоверное, это факт ))

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