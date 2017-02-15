Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы

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Ухудшение ситуации в российском ОСАГО произошло из-за роста цен на запчасти и деятельности недобросовестных посредников и автоюристов, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая сегодня в Совете Федерации.

"Ситуация на рынке ОСАГО ухудшилась, когда падение курса рубля вызвало удорожание запчастей. Это объективно экономический фактор, который потребовал повышения тарифа по ОСАГО. Но одновременно на ситуацию на рынке негативно влияли и нерыночные факторы – деятельность автоюристов, которые буквально исказили ситуацию на рынке отдельных регионов", — пояснила Набиуллина, подчеркнув, что этот вид страхования является наиболее проблемным и, одновременно, наиболее социально-значимым.

Как напоминает РИА Новости, ЦБ дважды повышал базовые тарифы по ОСАГО. Осенью 2014 года тариф был увеличен на 30%. Также был увеличен лимит выплат за имущественный ущерб — со 120 тысяч до 400 тысяч рублей, по жизни и здоровью — со 160 тысяч до 500 тысяч рублей. Весной 2015 года ЦБ снова повысил тариф, на этот раз на 40%, и расширил тарифный коридор.

Глава ЦБ подчеркнула, что приоритет регулятора – интересы потребителей. "Мы применяли меры воздействия к страховщикам, чтобы восстановить доступность ОСАГО в проблемных регионах… Были введены продажи ОСАГО через "единого агента". С этого года обязательна продажа ОСАГО в электронном виде", — уточнила она.

Набиуллина также напомнила, что готовится закон о приоритетности урегулирования убытков в натуральной форме, который проходит сейчас через "серьезные и горячие обсуждения". "На наш взгляд, это сделает ОСАГО неинтересным для недобросовестных посредников и автоюристов… Необходимо прекратить выбивание средств из страховщиков автоюристами, чьей целью является не восстановление нарушенных прав потерпевшего, а максимизация штрафов, взыскиваемых со страховщика в свою пользу в судебном порядке", — заключила глава ЦБ.