Дмитрий Медведев подписал постановление о создании единой информационной системы соцобеспечения

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Постановлением № 181 от 14 февраля 2017г. утверждено Положение о Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Документом определены состав, источники, порядок представления размещаемой в системе информации.

Как отмечается на сайте правительства, создание системы позволит обеспечить актуальность и полноту сведений обо всех мерах социальной защиты (поддержки), гарантиях, выплатах, компенсациях, предоставляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами, а также об их получателях и их правах на такие меры социальной защиты.

"В новой системе будут храниться сведения обо всех мерах социальной поддержки, и каждый человек сможет получить данные о том, какие гарантии, выплаты или компенсации ему положены, причём независимо от того, кто их предоставляет: федеральный бюджет, региональные власти или муниципальные органы самоуправления. Информацию о своём пакете пользователь сможет просматривать в любом регионе страны.", - заявил Дмитрий Медведев на заседании Правительства 16 февраля.