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Правительство одобрило законопроект о запрете денежных переводов онлайн-казино

17.02.17 12:36
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Вчера на заседании Правительства РФ был одобрен законопроект об установлении ограничений на перевод денежных средств в пользу лиц, занимающихся организацией и проведением азартных игр и лотерей с нарушением законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Законопроектом предлагается установить обязанность кредитных организаций, банковских платёжных агентов, банковских платёжных субагентов, платёжных агентов отказывать в переводе и приёме денежных средств в пользу лиц, занимающихся деятельностью по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением законодательства.

Согласно проекту, кредитные организации обязаны будут отказать в проведении операций по переводу и приёму денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных граждан и лиц без гражданства, занимающихся предпринимательской деятельностью, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву, информация о которых включена в перечни организаций, индивидуальных предпринимателей и иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр или лотерей с нарушением российского законодательства.

Также предусматривается ведение перечня операторов и распространителей лотерей и перечня организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, принимающих интерактивные ставки.

Порядок ведения перечней будет определяться Правительством России. Полномочия по ведению перечней предлагается возложить на ФНС России.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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